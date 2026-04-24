41 % Wirkungsgrad: Arabischer Hybridmotor vorgestellt

Der Dedicated Hybrid Engine (DHE) basiert auf einem Dreizylinder-Verbrennungsmotor mit 1,6 Litern Hubraum. Auffällig ist der Verzicht auf viele komplexe Bauteile: Statt einer variablen Ventilsteuerung kommen einfache Stößelstangen zum Einsatz. Die Nockenwelle sitzt halbhoch im Block, was zu einer kompakteren Bauweise führt. Um Reibungsverluste zu minimieren, setzt Aramco auf Rollenlager für Kurbelwelle und Pleuelstangen – ein Novum in dieser Klasse.

Die Brennräume des Motors sind unterquadratisch ausgelegt (Bohrung: 82 mm, Hub: 101 mm), was Wärmeverluste reduziert und den thermischen Wirkungsgrad steigert. Eine Kombination aus Direkt- und Saugrohreinspritzung sorgt für eine effiziente Verbrennung mit hoher Drallbildung. Geplant sind zudem eine Vorkammerzündung und eine erhöhte Verdichtung von bis zu 15:1, um die Effizienz weiter zu steigern.

Elektrische Komponenten und Hybridintegration Das Herzstück des DHE-Antriebs ist die Integration elektrischer Maschinen an beiden Enden der Kurbelwelle. Diese E-Maschinen übernehmen sowohl die Funktion eines Generators als auch eines Antriebs für die Räder. Über Planetengetriebe wird das Drehmoment direkt an die Räder übertragen – ein Differenzial entfällt somit vollständig.

Ein weiterer Vorteil dieser Konstruktion ist ihre Modularität: Der Motor kann als reiner Generator betrieben werden oder das Fahrzeug direkt antreiben. Damit eignet sich der DHE sowohl für Plug-in-Hybride als auch für Range-Extender-Konzepte.

Effizienzgewinne und Kostenvorteile Aramco verspricht deutliche Einsparungen bei Kraftstoffverbrauch und Herstellungskosten. Laut ersten Berechnungen könnten Fahrzeuge mit DHE-Technologie bis zu 35 Prozent weniger Kraftstoff verbrauchen als vergleichbare Modelle mit herkömmlichen Antrieben. Gleichzeitig sollen die Produktionskosten um bis zu 25 Prozent sinken – möglich gemacht durch den Verzicht auf komplexe Bauteile wie Zylinderköpfe oder variable Ventilsteuerungen.

Interessant ist auch der modulare Aufbau des Motors: Neben dem Dreizylinder-Prototyp sind Varianten mit zwei Zylindern (1,1 Liter), vier Zylindern (2,1 Liter) und sogar sechs Zylindern (3,2 Liter) denkbar. Diese Flexibilität macht den DHE für verschiedene Fahrzeugklassen attraktiv.

Vergleich mit bestehenden Hybridlösungen Im Vergleich zu etablierten Hybridsystemen wie Toyotas Hybrid Synergy Drive zeigt der DHE einige entscheidende Vorteile. Während Toyota auf modifizierte Verbrennungsmotoren setzt, wurde der DHE speziell für den Hybridbetrieb entwickelt. Dies ermöglicht eine optimierte Betriebsstrategie ohne Kompromisse bei Drehmoment oder Leistung.

Auch technologisch hebt sich der DHE ab: Der Einsatz von Rollenlagern und elektrisch betriebenen Nebenaggregaten reduziert mechanische Verluste erheblich. Zudem könnte der geplante Einsatz von Axialflussmotoren den Platzbedarf weiter minimieren – ein wichtiger Faktor für kompakte Fahrzeugplattformen.

Perspektiven für den Marktstart Derzeit befindet sich der DHE in der Prototypenerprobung. Erste Tests zeigen vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich Effizienz und Leistung. Aramco hat bereits Patente angemeldet und plant nun, das System potenziellen OEMs anzubieten. Angesichts steigender Nachfrage nach hybriden Lösungen könnte der DHE eine Schlüsselrolle im Übergang zur Elektromobilität spielen.