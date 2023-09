Wer sich wundert, warum mit Wasserstoff arbeitende Antriebe für Pkw trotz ihrer entmutigenden Ineffizienz seit über zehn Jahren ein Thema sind, kennt jetzt zumindest einen Teil der Antwort: Der deutsche Steuerzahler und die EU haben mehr als 450 Millionen Euro an Subventionen in die Erforschung von Wasserstoff-Antrieben und für den Aufbau eines entsprechenden Tankstellennetzes gepumpt. Wirtschaftsvertretern fällt es erfahrungsgemäß schwer, bei Steuergeld-Zuschüssen nein zu sagen – verständlicherweise.



Aber Wasserstoff entsteht aktuell zu einem überwiegend auf Basis von fossilem Erdgas und gilt in Kombination mit seiner geringen Effizienz und der Gefahr von Methan-Leckagen als hochgradig umweltschädlich – schließlich hat Methan eine 86 Mal höhere Treibhauswirkung als CO₂. Folgerichtig erfuhr Deutschlands jüngster Vorstoß zur Steuerbefreiung wasserstoffbetriebener Pkw bei anderen Ländern kaum Zuspruch. Der Bund der Steuerzahler sieht in den Wasserstoff-Forschungs-Subventionen eine jahrelange Verschwendung von finanziellen Ressourcen. Die vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr vertretene bundeseigene NOW GmbH wünscht sich hingegen eine Aufstockung der Förderungen um mehrere hundert Millionen Euro.