Marktübersicht Plug-in Hybrid-Autos in Deutschland Alle aktuelle PHEV im Überblick

Seit 2020 steigt das Angebot an Plug-in-Hybrid-Modellen sprunghaft an. Alle erhältlichen PHEV mit Daten und (Test)-Berichten im Detail – Stand März 2021.

Neue CO2-Grenzwerte und die Folgen: Seit Anfang 2020 überbieten sich die Automobilhersteller mit neuen Modellen, die als Plug-in-Hybride zum Teil rein elektrisch fahren können und damit den Normverbrauch gehörig senken. Auch wenn gerade im Dienstwagen-Bereich umstritten ist, wie oft die Nutzer ihren PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) tatsächlich an das Ladekabel hängen – spätestens im Privatbesitz, ob als Neuwagen oder junger Gebrauchter, ändert sich das Bild. Denn wer sich bewusst für einen PHEV entscheidet, sucht im Alltag gerne und oft nach verfügbaren Lademöglichkeiten.

Den nach wie vor großen, durch die teuren Antriebsbatterien verursachten Preis-Nachteil der PHEV gegenüber vergleichbaren Verbrennermodellen versucht der Staat mit dem "Umweltbonus"-Förderprogramm entgegenzusteuern. Bislang mit 3.000 Euro Gesamtförderung, seit Februar 2020 für PHEV mit bis zu 4.500 Euro.

Jetzt bis zu 6.750 Euro Kaufprämie

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde diese Fördersumme nochmals erhöht. Seit Juli 2020 (und rückwirkend für Neuzulassungen seit 3. Juni 2020) wurde der staatliche Anteil am Umweltbonus verdoppelt, der Herstelleranteil bleibt unverändert. Wie bei den Elektroautos gibt es für den Bonus Preisgrenzen: Bis zu einem Netto-Preis (= ohne Mehrwertsteuer) von 40.000 Euro gibt es den vollen Umweltbonus in Höhe von 6.750 Euro als Prämie. PHEV-Fahrzeuge von 40.000 bis 65.000 Euro Nettopreis werden mit einer reduzierten Prämie von 5.625 Euro bezuschusst. Teurere PHEV zum Beispiel aus der Oberklasse erhalten entsprechend keine Förderprämien.

Auf den Hersteller-Anteil (2.250 Euro beziehungsweise 1.875 Euro bei der reduzierten Prämie) entfällt außerdem noch die jeweils aktuelle Mehrwersteuer. Hierdurch liegt die Prämie ingesamt für Privatkäufer, die keine Mehrwerststeuer abziehen können, bei 7.177,- Euro (reduziert: 5.981 Euro) beim seit Janaur 2021 wieder geltenden Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent.

PHEV billiger als Diesel

Ein kleines Rechenbeispiel anhand der Mercedes A-Klasse: Der Mercedes A 250 e als Kompakt-Variante mit 218 PS Systemleistung kommt nach Abzug des Umweltbonus auf einen Endkundenpreis von 30.588 Euro inklusive Mehrwertsteuer, das sind rund 540 Euro weniger als für den schwächsten Diesel (A 180 d, 116 PS) fällig werden. Der vergleichbar starke Benziner A 250 mit 224 PS steht aktuell mit 38.520 Euro in der Preisliste. Das verdeutlicht eindrucksvoll, wie attraktiv die PHEV-Preise inzwischen sind.

Halbierte Dienstwagensteuer für PHEV

Seit Januar 2019 gilt außerdem eine neue Regelung zur sogenannten "Dienstwagensteuer". Bislang musste ein Arbeitnehmer oder Freiberufler, der seinen Dienstwagen privat nutzt, monatlich ein Prozent des Bruttolistenpreises als sogenannten geldwerten Vorteil versteuern. Diese Steuerbelastung wurde für Neuwagen mit Steckdosenanschluss deutlich reduziert: Bei Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden, die vom 1. Januar 2019 angeschafft oder geleast wurden, gilt als steuerliche Bemessungsgrundlage nur noch die Hälfte des Bruttolistenpreises.

Von der im November 2019 beschlossenen abermaligen Halbierung dieser "Dienstwagensteuer" profitieren allerdings nur noch die Besitzer reiner Elektroautos, wo der zu versteuernde geldwerte Vorteil nun bei 0,25% des Listenpreises liegt. Für PHEV-Fahrer bleibt es bei 0,5%. Mancher PHEV rangiert bei der Dienstwagensteuer dennoch auf dem Kosten-Niveau eines Kleinwagens.

Daimler Neuer Ansatz: Mercedes kombiniert beim neuen GLE 350 de einen sparsamen Dieselmotor mit einer über 31 kWh fassenden Antriebsbatterie, erreicht damit eine enorme elektrische Reichweite

Plug-in-Hybrid-Katalog: Marktübersicht

In der folgenden Tabelle haben wir alle in Deutschland verfügbaren Plug-in-Hybrid-Modelle aufgeführt (Stand März 2021). Zu den einzelnen Fahrzeugen finden Sie mit einem Klick auf den Modellnamen jeweils aktuelle Beiträge (Neuvorstellung, Fahr- und Testberichte) verlinkt, sofern vorhanden. Weitere Daten finden Sie in der Bildergalerie, in der alle Modelle aufgeführt sind.

Bei Fahrzeugen, die sowohl als Kombi als auch in einer Limousinenvariante verfügbar sind – zum Beispiel Volvo V60 oder Mercedes C-Klasse – haben wir jeweils die günstigsten Preise als Startpreis eingesetzt, in aller Regel sind dies die Preise für die Limousinen. Wichtig: Wir haben in der Tabelle die Nettopreise ohne Mehrwertsteuer aufgeführt, weil diese Nettopreise für die Förderung relevant sind.

In unserer Übersicht können PHEV-Modelle aufgeführt sein, die gerade erst auf den Markt kommen und noch nicht vom BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) in die Liste der förderfähigen Modelle aufgenommen wurden. Vor dem Antrag auf Förderung muss daher geprüft werden, ob das Wunschfahrzeug bereits in dieser Liste aufgeführt ist, diese wird auf der Homepage des BAFA monatlich aktualisiert. Die aktuelle Liste (Stand 24. März 2021) finden Sie hier zum Download:

Download BAFA-Liste förderfähige Fahrzeuge

PDF

Förderfähige Fahrzeuge 0,31 MByte

Die Diskussion über die Nutzungsart von PHEV-Fahrzeugen hat dazu geführt, dass die Förderfähigkeit künftig stärker an die elektrische Reichweite gekoppelt wird. Bislang ändert sich noch nichts an der bisherigen Regelung: Demnach müssen Plug-in-Hybrid-Pkw eine elektrische Reichweite von mindestens 40 Kilometer erzielen oder einen CO 2 -Ausstoß von weniger als 50g/km aufweisen. Ab dem Jahr 2022 steigt die für die Förderfähigkeit vorgeschriebene Mindestreichweite auf 60 Kilometer.

Fazit

Das Angebot an Plug-in-Hybriden wächst seit Beginn des Jahres 2020 enorm an. Rund 130 verschiedene Modelle stehen inzwischen zur Auswahl, weitere werden kontinuierlich folgen. In unserer Marktübersicht finden sich alle PHEV-Modelle auf dem deutschen Markt mit Daten und Links zu Tests und Fahrberichten.