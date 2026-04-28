Neues Vollhybrid-System: VW Golf und T-Roc (2026)

Das Herzstück des neuen Vollhybrid-Systems von Volkswagen ist ein kompaktes Hybridmodul, das mehrere Funktionen in einer Einheit bündelt. Es besteht aus zwei Elektromaschinen (EM): EM1 dient als Generator mit einer Leistung von bis zu 110 kW, während EM2 mit 125 kW den Antrieb übernimmt. Gemeinsam sorgen sie für ein direktes Beschleunigungsgefühl und hohe Effizienz. Unterstützt wird das System durch eine elektronisch geregelte Mehrscheibenkupplung sowie integrierte Leistungselektronik.

Der Verbrennungsmotor ist ein speziell überarbeiteter 1,5-Liter-TSI Evo2-Motor mit einer Leistung von 110 kW (150 PS). Dank der Einführung des Miller-Brennverfahrens konnte Volkswagen den spezifischen Verbrauch auf 216 g/kWh senken. Der Motor arbeitet mit einem hohen Wirkungsgrad von 39,2 Prozent – ein Spitzenwert für Benziner.

Betriebsmodi: Flexibilität für jede Fahrsituation Das Hybridsystem bietet drei Betriebsmodi: rein elektrisch, seriell und parallel. Bei niedrigen Geschwindigkeiten fährt das Fahrzeug rein elektrisch – ideal für Stadtverkehr oder Stop-and-Go-Situationen. Ab etwa 60 km/h wechselt das System in den parallelen Betrieb, bei dem der Verbrennungsmotor direkt die Räder antreibt. Dies minimiert Umwandlungsverluste und sorgt für hohe Effizienz auf Landstraßen und Autobahnen.

Im seriellen Modus hingegen dient der Verbrenner ausschließlich als Stromgenerator, wodurch er unabhängig von Geschwindigkeit oder Fahrpedalstellung in einem optimalen Lastbereich betrieben werden kann.

Die Batterie: Kompakt und leistungsstark Die Hochvoltbatterie des Systems nutzt prismatische NMC-Zellen mit einer Bruttokapazität von 1,6 kWh. Sie ist flüssigkeitsgekühlt und ermöglicht Spitzenleistungen von bis zu 44 kW – ausreichend für kräftige Rekuperation und elektrische Boost-Funktionen. Diese Batterie ist speziell auf häufige Lade- und Entladezyklen ausgelegt, was sie besonders langlebig macht.

Vergleich mit anderen Herstellern Volkswagen positioniert sich mit dem neuen Vollhybrid klar gegen Wettbewerber wie Toyota oder Renault. Während Toyota seit Jahren Vorreiter bei Hybridtechnologien ist, setzt VW nun auf eine breitere Integration seiner Systeme in volumenstarke Modelle wie den Golf und T-Roc. Im Vergleich zum Toyota Corolla Cross oder Renault Clio Hybrid bietet VW eine höhere elektrische Leistung sowie modernste Softwaresteuerung durch das Twin-Drive-System.

Alltagstauglichkeit im Fokus Besonders hervorzuheben ist die Alltagstauglichkeit des neuen T-Roc Hybrid: Mit einem Kofferraumvolumen von 465 Litern bietet er mehr Platz als sein Vorgänger. Auch die aerodynamische Optimierung (cW-Wert von 0,29) trägt zur Effizienz bei. Die Kombination aus komfortablem Innenraumdesign und fortschrittlicher Technik macht ihn zu einer attraktiven Wahl für Familien und Pendler gleichermaßen.