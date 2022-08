Keine G-Tec-Modelle mehr im Angebot Skoda steigt aus dem Erdgas aus

Ob Scala, Kamig oder Octavia und früher sogar der kleine Citigo: Skoda hat die Strategie des Mutterkonzerns Volkswagen, einige Baureihen auch mit Erdgasantrieb anzubieten, stets mitgetragen und in mehreren Fahrzeugklassen entsprechende Angebote gemacht. 2018 haben die Tschechen mit dem Vision X sogar eine Konzeptstudie präsentiert, die über einen Erdgas-Hybridantrieb verfügte (siehe Video).

Doch auch Skodas Engagement vermochte es nicht, dem Kraftstoff CNG in Deutschland eine breite Akzeptanz zu verschaffen. Deshalb sind die G-Tec-Modelle der Marke nun "nicht mehr bestellbar", wie ein Markensprecher auf Nachfrage von auto-motor-und-sport.de bestätigt hat. Zuvor waren die Erdgas-Versionen des Scala, Kamig und Octavia (siehe Fotoshow) bereits von der deutschen Internetpräsenz des Herstellers verschwunden. Auch auf den aktuellsten Versionen der Datenblätter und Preis- sowie Ausstattungslisten war von ihnen keine Rede mehr. Die Frage, ob es sich dabei um ein temporäres Phänomen oder ein endgültiges Aus handelt, wollte uns der Skoda-Sprecher allerdings nicht beantworten.

Andere VW-Marken halten an CNG-Modellen fest

Es käme jedoch nicht überraschend, wenn angesichts der weiterhin miesen Neuzulassungszahlen von Erdgasfahrzeugen Letzteres der Fall wäre. Im ersten Halbjahr 2022 lag ihr Marktanteil bei gerade einmal 0,1 Prozent, die Zahl der Neuzulassungen von Autos mit CNG-Antrieb schrumpfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 75,2 Prozent. Und das, während der Trend bei den Flüssiggas-Fahrzeugen genau gegenläufig war (0,5 Prozent Marktanteil für LPG-Autos; plus 64,2 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021).

Andere Volkswagen-Marken halten dagegen an ihren Erdgas-Modellen fest – zumindest vorerst. Die Kernmarke VW bietet den Up, Polo, Golf und Caddy in einer TGI-Variante an. Bei Seat sind der Arona, Ibiza und der Leon mit CNG-Antrieb zu bekommen. Und auch Audi listet die G-Tron-Versionen des A3, A4 und A5 weiterhin auf seiner Internetseite. Allerdings wird dies die letzte MQB-Modellgeneration sein, die mit Erdgasantrieb auf dem Markt ist. Für die Zeit danach hat der Konzern bereits seinen Ausstieg aus dieser Antriebstechnologie angekündigt.

Fazit

Erdgas hat in Deutschland als Auto-Treibstoff noch nie eine relevante Rolle gespielt und in jüngerer Vergangenheit sogar noch an Bedeutung verloren. So ist es nicht verwunderlich, dass mit Skoda nun einer der größten Hersteller keine CNG-Modelle mehr anbietet. Ob dieser Ausstieg von endgültiger Natur ist, muss sich zwar erst noch zeigen. Da der VW-Konzern aber perspektivisch sowieso keine CNG-Modelle mehr anbieten möchte, könnte dies nur ein Vorgriff auf diese Entscheidung sein.