Skoda Scala und Kamiq G-Tec (2020) Bis zu 410 Kilometer Erdgas-Reichweite

Elektromotoren sind für den VW-Konzern der Antrieb der Zukunft – und Erdgas ist im Firmenverbund der Kraftstoff der Gegenwart. Markenübergreifend ergänzen immer mehr CNG-Modelle (CNG steht für „Compressed Natural Gas“; Hauptbestandteil ist Methan) das Angebot: Ob Audi, Seat, Skoda oder die Stammmarke Volkswagen: Jede der Volumenmarken hat aktuell Erdgasautos in ihrem Portfolio. Bei Skoda kommen nun zwei weitere hinzu: der Scala und Kamiq G-Tec.

Etwa 120 Liter Kofferraumverlust

Im Bug sitzt jeweils der bekannte Einliter-Dreizylinder-Turbo in einer 90 PS sowie maximal 160 Newtonmeter starken und bivalenten Auslegung. Scala und Kamiq G-Tec vertragen also nicht nur Erdgas, sondern auch Benzin, und schalten automatisch auf den Super-Kraftstoff um, sollte der CNG-Vorrat aufgebraucht sein. Die Motoren sind an manuelle Sechsgang-Getriebe gekoppelt und erfüllen die Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Der Skoda Scala G-Tec beschleunigt in 12,4 Sekunden von Null auf Hundert und fährt maximal 182 km/h schnell. Die Werte des Kamiq-Pendants: 12,5 Sekunden und 176 km/h.

Achim Hartmann Auch den Kamiq bietet Skoda künftig in der Erdgasvariante mit dem Beinamen G-Tec an.

Beide Autos verfügen über vier Tanks. Drei davon nehmen insgesamt bis zu 13,8 Kilogramm Erdgas auf, der vierte fasst maximal neun Liter Benzin. Die Erdgas-Reichweite geben die Tschechen sowohl für den Scala als auch den Kamiq mit 410 Kilometern an. Schöpft der Fahrer auch das Benzin-Reservoir vollständig aus, kommen die Erdgas-Skodas bis zu 630 Kilometer weit. Weil zwei der miteinander verbundenen CNG-Stahlbehälter unter dem Kofferraumboden sitzen, schrumpft jedoch das Gepäckvolumen: Beim Scala von 467 auf 339 Liter respektive von 1.410 auf 1.282 Liter bei voller Beladung. Die Werte des Kamiq: 278 statt 400 beziehungsweise 1.273 statt 1.395 Liter. Der dritte Erdgastank ist unter den Fondsitzen untergebracht.

Weniger Ausstattungslinien

Mit den konventionell angetriebenen Varianten haben die G-Tec-Skodas die Ausstattungslinien Ambition und Style gemeinsam. Den Erdgas-Scala bieten die Tschechen zusätzlich als Jubiläums-Sondermodell Drive 125 an. Die Preise starten bei 21.950 Euro für den kleinen Kombi und bei 22.500 Euro für den kompakten SUV.

Umfrage 3964 Mal abgestimmt Kommt für Sie ein Erdgasauto infrage? Auf jeden Fall. Der Treibstoff bringt enorme Vorteile mit sich. Auf keinen Fall. Hier sind mir zu viele Unsicherheiten im Spiel. mehr lesen

Fazit

Erdgas hat einige Vorteile gegenüber Benzin und Diesel: Es hat einen höheren Energiegehalt, verbrennt sauberer und hat deshalb eine bessere CO2-Bilanz. Außerdem (nicht ganz unwichtig) ist es für den Autofahrer günstiger. Obendrein verbessert sich die Tankstellen-Infrastruktur kontinuierlich und lässt sich immer öfter sauberes Biogas aus Abwasser oder landwirtschaftlichen Abfällen tanken. CNG hat also Potenzial – für den VW-Konzern könnte es sich demnach auszahlen, früh und konsequent auf den Treibstoff zu setzen. Und kleine Kofferräume wie im Fall des Skoda Scala und Kamiq CNG nehmen Erdgasfahrer angesichts der vielen Vorteile ohne großes Murren in Kauf.