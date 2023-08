Als eines der Erfolgsgeheimnisse von Tesla gilt das Supercharger-Netzwerk, an dem die Kunden in den ersten Jahren kostenlos ihr Elektroauto laden konnten. Die ersten sechs Ladesäulen wurden am 29. August in Norwegen eröffnet. Heute, genau zehn Jahre später, umfasst das Netz 36 Länder in Europa, dem Nahen Osten und Afrika mit über 1.000 Standorten und mehr als 13.000 Supercharger-Ladeplätzen.