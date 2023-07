Bereits seit Anfang 2023 baut Tesla Ladestation der vierten Generation auf. Die ersten V4-Supercharger wurden im März im niederländischen Harderwijk – rund eine Stunde von Amsterdam entfernt – gesichtet. Auch wenn die Säule äußerlich mit einem komplett neuen Design aufwartete, blieb sie für die meisten Tesla-Fahrer eher unauffällig. Denn in der App war bei der Ladeleistung nur die Rede von maximal 250 kW, ebenso viel wie schon die V3-Supercharger leisten. Offizielle Aussagen seitens Tesla, ob bei 250 kW wirklich Schluss sei, gab es nicht. Die Tesla-Gemeinde ging aber davon aus, dass es sich nur um eine Drosselung der Ladeleistung in der Erprobungsphase handle.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen .

Dennoch wären 615 kW und 1.000 Volt ein großer Sprung. Denn abgesehen von der hohen Ladeleistung könnten so auch 800-Volt-Fahrzeuge mit voller Kraft an den Tesla-Säulen laden. Zum Vergleich: Alpitronic, einer der größten Schnellladesäulenbauer außerhalb des Tesla-Universums, stellte 2023 erst seine neue Ladelösung vor. Die jüngste Generation des Hyperchargers kommt nur auf 400 kW maximale Ladeleistung.

Doch ganz so weit will Tesla offensichtlich nicht gehen. Denn nachdem beispielsweise in Graz weitere V4-Supercharger eröffnet wurden, bestätigte Tesla einen neuen Standort der Lader im englischen Swindon, zwischen London und Bristol. Auf dem Parkplatz eines Outlets sollen insgesamt 36 Ladepunkte errichtet werden, 16 davon als "ultra rapid V4 Superchargers (350kW)". Die neuen V4-Charger kommen damit zumindest vorerst lediglich auf 350 kW Ladeleistung und damit nur auf etwas mehr als ein Drittel dessen, was der Cybertruck für sein volles Potenzial beim Laden benötigen würde. Der lädt laut Musk mit bis zu 1.000 kW Leistung. Ob die Ladeleistung der V4-Säulen noch gesteigert werden kann, ist nicht klar. Eine solche Steigerung hatte Tesla allerdings schon bei den V2-Säulen vorgenommen. 2019 stiegt die Leistung von 120 auf 150 kW.