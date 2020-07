Brennstoffzellenauto Toyota Mirai Gebrauchtwagen im Abo-Modell

Der Toyota Mirai als eines von nur zwei zum Kauf angebotenen Brennstoffzellenautos ist als Neuwagen nicht gerade günstig. Die Limousine kostet aktuell 76.618,49 Euro. Auch als Gebrauchtwagen ist der Japaner verhältnismäßig teuer und selbst mit hohen Laufleistungen nur selten unter 28.000 Euro zu haben.

Ein bayerischer Toyota-Händler will jetzt 30 gebrauchte Mirai in einem Abo-Modell auf die Straße bringen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um Rückläufer aus Leasingverträgen.

Flexible Mietdauer ab drei Monaten

Für eine monatliche Rate von 415 Euro können "wasserstoffaffine Firmen", so die Meldung, ein Fahrzeug mieten. Die Vertragsdauer in diesem Preisbeispiel beträgt zwölf Monate, die maximale Fahrleistung in diesem Zeitraum 12.000 Kilometer. Kunden können auch andere Laufzeiten ab drei Monaten vereinbaren. Kosten für Versicherung und Service sind in der Rate enthalten, lediglich der Wasserstoff muss vom Nutzer bezahlt werden.

Der Autohändler in Landshut denkt in Sachen Wasserstoff bereits weiter. Das Unternehmen plant aktuell den Bau eines neuen Autohauses, in dem dann auch eine Elektrolyse-Anlage zur Gewinnung von Wasserstoff und eine entsprechende Tankstelle entstehen sollen. Den Strom liefert ausschließlich eine Photovoltaik-Anlage.

Fazit

Die Autos sind noch sehr teuer, das Tankstellennetz dünn. Für eine größere Marktdurchdringung der Brennstoffzellen-Technologie braucht es Tatkraft und neue Ideen. Das Abo-Modell für gebrauchte Fahrzeuge könnte einige Kunden zum Umsteigen bewegen.