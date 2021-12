Audi Q8 fährt autonom nach Level 4 Roboter-Audi unterwegs in Wuxi

Audi wollte ja bereits mit dem aktuellen A8 als Vorreiter autonomes Fahren nach Level 3 anbieten. Dieser Plan scheiterte an den Zulassungsvorschriften. Aufhalten ließen sich die Entwickler jedoch nicht. Mittlerweile ist zu Testzwecken ein Audi Q8 auf der Straße, der sogar fast vollständig automatisiert unterwegs ist. Das autonome Fahren nach Level 4 sieht den Eingriff des Fahrers nur in bestimmten Notsituationen vor, Lenkrad und Pedale sind also weiterhin an Bord.

Das Erprobungsfahrzeug wurde in der chinesischen Sechs-Millionen-Metropole Wuxi vorgestellt. Behördliche Genehmigungen erlauben Audi dort und in der Hauptstadt Peking, mit vollautomatisiert fahrenden Autos am öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen.

Auch der Ampelassistent ist an Bord

Audi Auch mit entsprechend vernetzten Ampelanlagen kann das Auto kommunizieren.

Kameras, Lidar- und Radarsensoren helfen dem umgebauten Audi Q8 bei der Orientierung, unschwer an den Dachaufbauten zu erkennen. Mithilfe der V2X-Technologie (Vehicle to Everything) kommuniziert das Auto mit anderen Fahrzeugen und der Verkehrsinfrastruktur. Auf einer 6,5 Kilometer langen Testroute in Wuxi konnten die autonomen Fahrfunktionen in 13 Fallbeispielen, beispielsweise an einem Fußgänger-Überweg, getestet werden.

V2X ist auch die technische Ausgangsbasis für Fahrassistenten, die Autofahrer heute schon unterstützen. Ein Beispiel ist der Ampelassistent bei Audi. Hier zeigt ein Countdown im Kombi-Instrument an, wann die Ampel auf Grün springt, außerdem wird vor Kreuzungen eine Geschwindigkeit um Erreichen einer "grünen Welle" empfohlen. Die Kommunikation mit Ampeln funktioniert in Deutschland aktuell nur in Düsseldorf und Ingolstadt.

In China wird der Ampelassistent zusammen mit einer lokalen Gefahrenwarnung, die beide den schnellen 5G-Mobilfunkstandard nutzen, erstmals in den für den lokalen Markt gebauten Modellen A6L und A7L angeboten.

Fazit

In der chinesischen Stadt Wuxi ist ein Audi Q8 mit einer Vielzahl von Sensoren unterwegs. Dieses Auto fährt dort zu Testzwecken autonom nach Level 4.