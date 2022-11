Auto online kaufen Gebrauchtwagen mit Zahlung bei Übergabe

Wir verwenden Ihre E-Mail Adresse, um Ihnen Angebote zu ähnlichen Produkten oder Dienstleistungen aus unserem Haus anzubieten. Sie können diesen Dienst jederzeit mit dem in der E-Mail befindlichen Abmeldelink beenden oder der Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen unter motorpresse@datenschutz.de.

Das Online-Geschäft im Gebrauchtwagenmarkt boomt, der Kauf per Mausklick hat sich längst etabliert. Und auch die Zahlungsoptionen für den Kauf im Web werden immer umfangreicher. Der Online-Shop Autohero bietet nun als weiteren Service die Bezahlung des Gebrauchtwagens bei der Übergabe nach einem ausführlichen Check.

GENERELL SETZT AUTOHERO auf maximale Transparenz. Alle von Autohero angebotenen Gebrauchtwagen werden nach einer sehr umfangreichen Checkliste geprüft, der Zustand dokumentiert und alle relevanten Informationen im Verkaufsangebot des Online-Shops dargestellt. Dennoch bevorzugen es manche Kunden, das Wunschauto vor dem Kauf ausgiebig selbst in Augenschein zu nehmen. Hierfür gibt es nun einen neuen Service bei Autohero, die Zahlung bei Übergabe. Zur Auswahl stehen dabei eine Entgegennahme des Fahrzeugs an einer der zahlreichen deutschlandweiten Abholstationen oder sogar die Lieferung des Gebrauchtwagens bis zur eigenen Haustür.

Auto1 Group Neben der neuen Option der Zahlung bei Übergabe stehen auch verschiedene Finanzierungsangebote zur Verfügung.

SO KÖNNEN DIE neuen Autobesitzer den Zustand des Fahrzeuges überprüfen, alle Gebrauchsspuren im Zuge der geführten Übergabe mit Autohero besprechen, mit dem Online-Inserat vergleichen und sicherstellen, dass ihnen ihr Wunschauto tatsächlich gefällt, bevor sie den vollständigen Kaufbetrag bei Lieferung per Sofortüberweisung begleichen. Autohero, Europas führender Online-Autohändler, setzt dabei auf eine ausführliche Beschreibung der Fahrzeuge bereits im Angebot, wodurch es zu keinen "Überraschungen" für die Kunden kommt. Zur Beschreibung der Gebrauchtwagen zählt die reichhaltige Bilddokumentation, neben zahlreichen Fotos stehen dabei sogar 360-Grad-Panoramabilder aus dem Innenraum des Fahrzeugs zur Verfügung. Keine Geheimnisse gibt es außerdem bei eventuellen Schönheitsfehlern wie etwa einem Kratzer an der Innenverkleidung, die gewissenhaft dokumentiert werden.

Auto1 Group Der Online-Shop Autohero macht die Finanzierung des neuen Wunschfahrzeugs auch durch die Inzahlunggabe des eigenen Pkw möglich.

"EIN GEBRAUCHTWAGENKAUF IST Vertrauenssache, daher ist jedes unserer Fahrzeuge im Sortiment geprüft und aufbereitet, auch die Fahrzeughistorie wird transparent im Online-Shop abgebildet", so Hamza Saber, Geschäftsführer von Autohero Deutschland. "Mit der neuen Zahlungsmöglichkeit geben wir unseren Kunden noch mehr Gelegenheit, sich von der Qualität unserer Gebrauchtwagen zu überzeugen, bevor der Kauf per Echtzeitüberweisung final bei der Anlieferung des Fahrzeugs bis vor die Haustür unserer Kunden abgewickelt wird.‘‘ Neben der neuen Option der Zahlung bei Übergabe stehen auch verschiedene Finanzierungsangebote zur Verfügung, wie die klassische Autofinanzierung oder auch die Schlussratenfinanzierung. Kunden, die die Flexibilität der Zahlung bei Übergabe wählen, profitieren auch weiterhin von der 21-Tage-Geld- zurück-Garantie und einem Jahr Garantie auf das Fahrzeug. Weiterhin möglich ist auch die Inzahlungnahme des alten Fahrzeugs. Der Wert der Inzahlungnahme wird direkt vom Kaufpreis abgezogen – somit ist nur der Restbetrag per Echtzeitüberweisung fällig.

Weitere Informationen zu Autohero finden Sie hier.