Axialfluss-Motoren: Mercedes-AMG definiert Elektro-Zeitalter neu

Im Mercedes-AMG Concept GT XX arbeiten drei kompakte Yasa-Axialfluss-Motoren, die zusammen mehr als 1.000 kW (1.360 PS) leisten. Ihre Besonderheit: Sie haben eine dreimal so hohe Leistungsdichte wie herkömmliche Elektromotoren und beanspruchen dabei nur ein Drittel des Platzes. Damit eröffnen sie völlig neue Dimensionen für Antriebskraft und Effizienz.

Ladezeit neu gedacht Die Batterie des GT XX lässt sich in nur einer Minute mit 900 Kilowatt aufladen – ein Wert, der den bisherigen Maßstab für Hochleistungs-Elektroautos sprengt. Während der Weltrekordfahrt auf der Teststrecke im italienischen Nardò war das der Schlüssel, um mit 300 km/h über Tage hinweg unterwegs zu sein. Boxenstopps waren nicht länger ein Schwachpunkt, sondern Teil der Hochgeschwindigkeitsstrategie.

Formel-1-Erfahrung trifft Elektro-Innovation George Russell beschreibt die unmittelbare Reaktion der Axialfluss-Motoren als vergleichbar mit seinem Formel-1-Boliden. Für ihn ist der GT XX der Beweis, dass Elektrotechnik inzwischen nicht mehr nur Effizienz, sondern auch Rennsport-taugliche Performance liefern kann.