Bessere Frontscheiben-Enteisung für mehr Reichweite: Innovative Technologie aus Kanada

Das kanadische Start-up Betterfrost hat eine energiesparende Technologie zum schnellen Enteisen der Frontscheibe entwickelt – dies berichtet Automotive News Canada. Die kalte Jahreszeit bringt nicht nur winterliche Fahrverhältnisse, sondern nervt ab und zu auch mit vereisten Frontscheiben.

Während traditionelle Entfrostermechanismen auf Motorwärme und Luftströme oder ins Glas eingelassene Heizgitter setzen, hat ein kanadisches Start-up nach eigenen Angaben eine effizientere Lösung entwickelt: die pulsierte elektro-thermische Enteisung.

Die Technologie hinter Betterfrost Betterfrost, ein Unternehmen aus Ontario, setzt auf die "pulsierte elektro-thermische Enteisung" (PETD: pulsed electro-thermal deicing). Statt die ganze Scheibe von innen durch Luft zu erwärmen, gelangen elektrische Impulse nur in eine extrem dünne Schicht des Eises, die direkt am Frontscheibenglas haftet. Die Entwickler betonen, dass Frontscheiben eine leitfähige Schicht enthalten, die die Ausbreitung der elektrischen Impulse ermöglicht. Für diese Enteisungsmethode seien deshalb alle leitenden Materialien geeignet – so beispielsweise auch Flugzeugflügel und metallische Rohre. Durch die prozessorgesteuerten Impulse schmilzt eine dünne Eisschicht und verwandelt sich zu einem Wasserfilm, von dem beispielsweise Scheibenwischer das darüberliegende Eis leicht wegwischen können. In einem Video zeigt Betterfrost, dass das Eis nach zirka einer Minute von einer Frontscheibe rutscht. Beschlagene Scheiben seien zudem sofort wieder klar.

Energieeffizienz und Vorteile für Elektrofahrzeuge Ein entscheidender Vorteil der neuen Technologie soll die Energieeffizienz sein. Betterfrost gibt an, dass ihre Methode bis zu 99 Prozent weniger Energie benötigt als der herkömmliche Einsatz des Gebläses. Für Elektrofahrzeuge, bei denen jede Kilowattstunde zählt, könnte dies eine Reichweitensteigerung bedeuten. Laut ersten Berechnungen durch den Hersteller könnten Elektroautos mit dieser Technik bis zu 38 Kilometer mehr Strecke pro Winterfahrt zurücklegen.

Kooperationen und Ausblick Betterfrost betont, man sei bereits auf dem Radar großer Automobilzulieferer – man arbeite bereits mit dem Zulieferer Denso zusammen. Diese Partnerschaft könnte dazu führen, dass die Technologie in den kommenden Jahren auch in Serienfahrzeugen Einzug hält. Das kanadische Unternehmen arbeitet zudem mit dem Ice Research Laboratory des Dartmouth College in Hanover (US-Bundesstaat New Hampshire) zusammen, um die Technik weiter zu optimieren.