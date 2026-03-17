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Technik erklärt

BMW-Problemmotoren und Lösungen

BMW-Problemmotoren
Kaufen Kenner die BMW-Problemmotoren?

Sind die einstigen BMW-Problemmotoren so übel wie Ölbad-Zahnriemen und Co.? Nein!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.03.2026
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Gebrauchtwagen, BMW 318i Touring, Aufbereitung
Foto: Dino Eisele

Schon seit einiger Zeit sprechen wir schonungslos an, dass unzählige Gebrauchtwagen förmlich mit einem konstruktiven Ablaufdatum unterwegs sind. Der Grund liegt häufig in den darin verbauten Ölbad-Zahnriemen, die den Motoren den Garaus machen, oder schlicht so teure Unterhaltsmaßnahmen erfordern, dass ein schnöder Kompakter rasch dem wirtschaftlichen Totalschaden entgegenfährt. Wer als Gebrauchtwagenkäufer möglichst viel Gegenwert für sein Geld bekommen will, sollte diese Probleme kennen und einkalkulieren können. Doch eines ist gewiss: Problemmotoren gab es schon früher. War das Problem genauso übel wie heute? Lässt sich Abhilfe schaffen?

Seit rund 15 Jahren ist bekannt, dass unzählige BMW-Modelle mit Vierzylindermotoren (Benziner und Diesel) ...

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