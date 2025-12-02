Boreham Ten-K Saugmotor: Der dreht höher als ein Porsche 911 GT3 RS

Boreham Motorworks, bekannt für seine ambitionierten Pläne im Bereich Restomods, stellt einen Motor vor, der speziell für moderne Neuauflagen klassischer Ford-Modelle wie den Escort Mk1 und den legendären RS200 entwickelt wurde. Mit einer Maximaldrehzahl von 10.000 Umdrehungen pro Minute bietet der Boreham TEN-K eine Drehfreude, die in dieser Klasse beinahe unerreicht ist. Zum Vergleich: Der leistungsstarke Porsche 911 GT3 RS, bekannt für seinen 4,0-Liter-Sechszylinder-Boxermotor, erreicht 9.000 Umdrehungen. Dabei liefert der Boreham-Motor 330 PS, was ihn mit über 157 PS pro Liter in Bezug auf die spezifische Leistung weit vorn positioniert. Zum Vergleich: Der Porsche 911 GT3 RS kommt auf rund 131 PS pro Liter.

Technologie von der Formel 1 inspiriert Die Ingenieure bei Boreham Motorworks haben besonderen Wert auf technologische Innovation und Leichtbau gelegt. Der TEN-K-Motor verfügt über einen 16-Ventil-Zylinderkopf, dessen Portgeometrie von der Formel 1 inspiriert ist, um die Kraftstoffverteilung und Leistungsentfaltung zu optimieren. In Kombination mit einer variablen Drosselklappensteuerung, zwei obenliegenden Nockenwellen mit Riemenantrieb und moderner Motorelektronik entsteht ein Motor, der besonders spontan auf Gasbefehle reagiert.

Leichtbau als Schlüssel zur Performance Ein weiteres Highlight ist der konsequente Einsatz von Leichtbaumaterialien. Die Kurbelwelle und Pleuel sind aus Schmiedeteilen gefertigt, und zentrale Komponenten wie das Ölreservoir und die Nockenwellenabdeckung bestehen aus Frästeilen aus Aluminium. Auch 3D-gedruckte Bauteile tragen zur Gewichtsreduzierung bei und ermöglichen es, einen besonders dünnwandigen Motorblock zu schaffen. Das Ergebnis ist ein Motor, der nur 85 Kilogramm wiegt und so die Agilität eines modernen Sportwagens auf ein neues Level hebt.

Ein hochkarätiges Entwicklerteam Der TEN-K-Motor ist das Resultat intensiver Entwicklungsarbeit des Boreham-Teams unter der Leitung von Simon Goodliff, Technikchef der Muttergesellschaft DRVN Automotive Group, und Laine Martin, Leiterin der Powertrain-Abteilung. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Antriebsstrangentwicklung bei Ford ist das Team bestens aufgestellt, um diesen innovativen Motor zu realisieren.