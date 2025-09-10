CATL mit revolutionärer LFP-Batterie: Angeblich sicherste Antriebs-Batterie der Welt

Der chinesische Batteriehersteller CATL hat in München die neue Shenxing Pro Battery vorgestellt. Das LFP-Akkupack mit der hausinternen NP3.0-Technologie soll nicht weniger sein als der sicherste Energiespeicher der Welt für Elektroautos.

Fokus auf Sicherheit und Autonomie Neben der Reichweite und Ladeleistung stellt CATL die Bedeutung der Sicherheit für autonome Fahrzeuge heraus. Wenn Autos zunehmend von künstlicher Intelligenz gesteuert werden, sei eine verlässliche Stromversorgung in kritischen Situationen entscheidend.

Zwei Varianten für unterschiedliche Ansprüche Die Shenxing Pro Super Long Life & Long Range Battery soll bis zu 758 Kilometer Reichweite nach WLTP-Norm ermöglichen – bei einer Lebensdauer von bis zu 12 Jahren oder einer Million Kilometer. Die Kapazitätsverluste in den ersten 200.000 Kilometern sollen nur neun Prozent betragen.

Die Shenxing Pro Super-Fast Charging Battery ist auf Ladegeschwindigkeit optimiert: In zehn Minuten sollen bis zu 478 Kilometer Reichweite nachgeladen sein. Selbst bei -20 Grad Celsius soll die Batterie noch in 20 Minuten Strom für 410 Kilometer aufnehmen können.

Technologie gegen thermisches Durchgehen Herzstück der Sicherheit ist das System "No Propagation 3.0" ("kein Ausbreiten"). Es soll sicherstellen, dass die Batterie auch beim thermischen Durchgehen eine Stunde lang Spannung liefert – ohne Rauch oder offene Flammen.

CATL Das System "No Propagation 3.0" ("kein Ausbreiten") soll sicherstellen, dass die Batterie auch bei einem thermischen Durchgehen eine Stunde lang Spannung liefert – ohne Rauch oder offene Flammen.



Neues Zell-Design für mehr Stabilität CATL setzt zudem auf einen Cell-to-Body-Ansatz (direkte Unterbringung der Batteriezellen im Fahrzeug-Chassis) und ein noch nicht genauer spezifiziertes Wave-Zelldesign (im Teaser-Bild sind die Zellen tatsächlich wellenförmig angeordnet), das für bessere Energieintegration und höhere strukturelle Festigkeit sorgen soll. Durch das neue Layout lassen sich Kühlsysteme und Befestigungen flexibel aus jeder Richtung anwenden.