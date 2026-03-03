Donut Labs Festkörperbatterie: Revolution oder Hype?

Die Festkörperbatterie von Donut Lab basiert auf einer prismatischen Zellarchitektur mit einer Nennkapazität von 26 Ah und einer Nennspannung von 3,6 V. Die maximale Ladespannung beträgt 4,3 V, was einen Energieinhalt von 94 Wh ermöglicht. Diese technischen Spezifikationen wurden vom VTT-Institut in einem kontrollierten Testumfeld überprüft. Besonders hervorzuheben ist die Ladegeschwindigkeit: Bei einer Belastung von 5C konnte die Batterie in nur 9,5 Minuten auf 80 % geladen werden. Selbst bei einer extremen Belastung von 11C, die in der Praxis selten vorkommt, zeigte die Batterie beeindruckende Stabilität.

Thermomanagement und Herausforderungen Ein zentraler Aspekt der Tests war das Thermomanagement. Die Batterie wurde sowohl mit einseitiger als auch mit beidseitiger Kühlung getestet. Während die Temperaturen bei beidseitiger Kühlung im beherrschbaren Bereich von 47 °C blieben, stiegen sie bei einseitiger Kühlung auf kritische 90 °C an. Dies zeigt, dass die Batterie bei extremen Ladebedingungen auf ein effizientes Kühlsystem angewiesen ist. Ohne eine solche Wärmeabfuhr könnte die Technologie in der Praxis an ihre Grenzen stoßen.

Vergleich mit der Konkurrenz Im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien bietet die Festkörpertechnologie von Donut Lab deutliche Vorteile in Bezug auf Ladegeschwindigkeit und Energieeffizienz. Während etablierte Hersteller wie Tesla und CATL ähnliche Technologien entwickeln, hebt sich Donut Lab durch die Kombination aus schneller Ladezeit und hoher Energieeffizienz ab. Allerdings bleiben Fragen zur Langzeitstabilität und industriellen Skalierbarkeit offen.

Offene Fragen und Kritik Trotz der beeindruckenden Testergebnisse gibt es Kritikpunkte. Die Langzeit-Zyklenfestigkeit der Batterie wurde bisher nicht getestet, ebenso wenig wie ihre Leistung bei extremen Temperaturen. Auch die industrielle Skalierbarkeit und die Kostenparität mit herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien sind noch unklar. Branchenexperten fordern daher weitere unabhängige Tests, um die Versprechen von Donut Lab zu validieren.

Bedeutung für die Elektromobilität Sollten sich die Versprechen von Donut Lab bewahrheiten, könnte die Technologie einen erheblichen Einfluss auf die Elektromobilität haben. Schnellere Ladezeiten und eine höhere Energieeffizienz könnten die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen deutlich steigern. Allerdings hängt der Erfolg der Technologie von weiteren Tests und der Marktreife ab.