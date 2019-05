Erlkönige des Monats Mai 2019 AMG, M, ST, GT4, RS und Co. erwischt

Im Mai sind unserem Erlkönigjäger mehr als zehn Prototypen vor die Linse gefahren. Dabei zeigen gerade die deutschen Autohersteller, was geht: Von Kompakt-SUV über eine Power-Limousine bis zum Hardcore-Sportwagen ist alles dabei. Wir zeigen Ihnen, was Sie eigentlich nicht sehen sollten.

Power, das zählt im Mai und manifestiert sich in den bekannten Kürzeln, die Kraft und Fahrfreude symbolisieren: M, ST; RS, GT4 und AMG.

E-Klasse mit 612 PS – oder mehr

Stefan Baldauf Der V8 im AMG E63 leistet bis zu 612 PS - oder mehr?

Das Facelift der E-Klasse steht für Ende des Jahres an, entsprechend erhält auch die AMG-Version eine Überabreitung. Die kommt zwar erst 2020 auf den Markt – inklusive T-Modell – und gibt sich mit neuen Grills und Scheinwerfereinheiten zu erkennen. Die Unterscheidung zur C-Klasse soll damit auch gelingen.

Doch richtig wichtig wird es erst unter der Haube: Hier arbeitet der bekannte 4,0-Liter-Twinturbo-V8 in zwei Leistungsstufen. Aktuell spuckt der Achtender 571 PS aus, in der S-Version sogar 612 PS. Beim Facelift-Modell dürfte hier noch eine PS-Schippe draufgelegt werden. Der Einstieg in die AMG-Welt der E-Klasse markiert auch nach dem Facelift der E53 mit dem Dreiliter-Reihensechszylinder mit über 435 PS.

Cayman GT4 kostet 100.000 Euro – oder mehr

Stefan Baldauf Audi RS Q3 Sportback: Kommt 2020 mit 400 PS.

In dieser Liga spielt ein weiteres Kürzel mit ganz mit: GT4. Das prangt am noch 2019 auf den Markt kommenden Porsche 718 Cayman und bedeutet: Sechszylinder, Mittelmotor, Heckantrieb. Bestückt wird der GT4 wie schon die Clubsportvariante mit einem 3,8 Liter großen Saugboxer, der in der Straßenversion gut 420 PS an den Start bringen dürfte. An den Start müssen Käufer dann auch so rund 100.000 Euro mitbringen.

Wenden wir uns dem erwischen RS-Modell zu. Der RS Q3 Sportback von Audi kommt 2020 und bringt einen 2,5-Liter-Turbo-Fünfzylinder mit 400 PS Leistung mit. Natürlich kommt der RS mit größeren Leichtmetallrädern, einer vergrößerten Bremsanlage sowie strafferem Fahrwerk nebst Tieferlegung daher. In der Heckschürze verweisen zwei große ovale Auspuffendrohre auf die Power-Version. In der Mitte prangt ein Diffusor-Element. An der Front gibt es im Vergleich zum zivilen Bruder eine neu designte Schürze mit größeren Lufteinlässen. Während der Audi Q3 Sportback nicht unter 40.000 Euro kostet, dürfte die RS-Version locker die 60.000-Euro-Marke knacken.

600 PS im M8 – oder mehr?

Bleiben wir in Bayern und schwenken von Audi zu BMW, genauer zur M GmbH. Denn dort ist derzeit der BMW M8 in der Erprobung, den es auch als Cabrio sowie in beiden Karosserieversion als Competition-Modell geben wird. Der BMW M8 wird von einem 4,4 Liter großen Twin-Turbo-V8 angetrieben, der 600 PS leistet. Die Motorkraft leitet der Fahrer per ZF-Achtgang-Automatik variabel auf alle vier Räder. In einer Competition-Version hat der M8 25 PS mehr Leistung. Optisch hebt sich der M8 durch größere Lufteinlässe an der Front, Sportfahrwerk mit Tieferlegung, veränderte Schweller an der Seite sowie einer neu gestalteten Heckschürze ab.

05/2019, Erlkönig, Mercedes GLA 1/36 Mercedes wird Mitte 2020 mit dem neuen Mercedes GLA an den Start gehen. 05/2019, Erlkönig, Mercedes GLA 1/36 Mercedes wird Mitte 2020 mit dem neuen Mercedes GLA an den Start gehen. 05/2019, Erlkönig, Mercedes GLA 2/36 Die Heckscheibe scheint flacher zu stehen, die hinter Türe fällt schmaler aus. Insgesamt wird der Prototyp coupéhafter. 05/2019, Erlkönig, Mercedes GLA 3/36 Ansonsten übernimmt der neue GLA die Stylingelemente der Baureihe mit ihren schmalen Scheinwerfern und den Heckleuchten, zahlreichen Sicken und dem bekannten Mercedes-Grill. Stefan Baldauf 4/36 Was testet Mercedes hier auf dem Nürburgring? Es ist die Mercedes E-Klasse als AMG-Version. Stefan Baldauf 5/36 Das Facelift der E-Klasse kommt Ende 2019 auf den Markt. 2020 legt Mercedes dann den AMG E63 als Top-Modell wieder auf. Stefan Baldauf 6/36 Der Super-Mercedes kommt mit einem überarbeiteten 4,0-Liter-Biturbo-V8 an den Start. Dieser leistet aktuell 571 PS und in der S-Version 612 PS. Stefan Baldauf 7/36 Fast ungetarnt, bis auf Fake-Aufkleber an den Leuchten, zeigt sich die Serien-Version des Porsche Taycan. Stefan Baldauf 8/36 Der Elektrosportwagen kommt 2020 auf den Markt. Stefan Baldauf 9/36 Der Viertürer soll 600 PS leisten und eine Reichweite von 500 Kilometern bieten. Stefan Baldauf 10/36 Und welches Modell testet Porsche hier auf der Nordschleife? Es ist der neue Porsche 718 Cayman GT4. Stefan Baldauf 11/36 Der Top-Cayman wird zum neuen Über-Porsche. Die Rezeptur für den 718 Cayman GT4 ist einfach, um das Prädikat Über-Porsche zu erhalten: ... Stefan Baldauf 12/36 ... Sechszylinder, Mittelmotor, Heckantrieb und vielleicht Handschaltung. Stefan Baldauf 13/36 Hier ist der neue Audi Q3 Sportback unterwegs. Das Modell ist besser bekannt als Audi Q4, den Namen darf er aber nicht tragen. Stefan Baldauf 14/36 Das SUV-Coupé kommt im Herbst 2019 auf den Markt. Seine Publikumspremiere feiert es auf der IAA. Stefan Baldauf 15/36 Optisch orientiert sich der Q3 Sportback alias Q4 am kürzlich präsentierten Audi Q8 und am Q3. Coupéhafte Linie, schmale Scheinwerfer, breiter Grill, hohe Bodenfreiheit, all das zeichnet das neue Modell aus. Stefan Baldauf 16/36 Auf der IAA 2019 feiert der Audi Q3 Sportback seine Weltpremiere, etwas später schiebt Audi die heiße RS-Version nach. Stefan Baldauf 17/36 Einen ersten Ausblick auf die Coupé-Version des Q3 hatte Audi bereits 2014 mit dem TT Offroad Concept gegeben. Stefan Baldauf 18/36 Zielt der Q3 Sportback, der nicht Q4 heißen wird, auf die Konkurrenz wie Mercedes GLA, BMW X2 oder Jaguar E-Pace, so wildert die fette RS-Ausgabe im Revier des AMG-GLA45 oder des BMW X2 M35i. BMW 19/36 Der BMW M8 als Coupé kommt 2019 auf den Markt. Das Modell wird es als Coupé und Cabrio sowie als Competition-Modell geben. BMW 20/36 Technische Daten verrät BMW nicht. Wir wissen aber: Das Modell erhält den 4,4-Liter-Biturbo-V8 mit 600 PS Leistung. BMW 21/36 Optisch wird sich der BMW M8 mit vergrößerten Lufteinlässen in den Schürzen sowie modifizierte Bremsanlage und einem überarbeiteten Fahrwerk präsentieren. Stefan Baldauf 22/36 Renault arbeitet an einer GT4-Straßenversion der Alpine A110. Ein sehr weit entwickelter Erlkönig wurde jetzt auf der Nürburgring-Nordschleife gesichtet. Stefan Baldauf 23/36 Die GT4-Variante dürfte auf dem Cup-Modell aufbauen. Als Motorleistung stehen 270 PS im Raum. Stefan Baldauf 24/36 Das Fahrwerk wird aus der Cup-Variante übernommen. Der aufgesetzte Heckspoiler fällt deutlich kleiner aus als jener der GT4-Rennversion. Stefan Baldauf 25/36 Jetzt wurde der neue Leon auch als Cupra auf Testfahrt erwischt. Sein Turbovierzylinder bringt 300 PS an den Start. Stefan Baldauf 26/36 Das Heck kennzeichnen Diffusorheckschürze und fetter Doppelrohrauspuff. Stefan Baldauf 27/36 Das Modell wird erst 2019 auf den Markt kommen. Stefan Baldauf 28/36 McLaren testet einen mysteriösen Hybrid-Prototypen. Zu sehen ist ein McLaren 720S unter Tarnfolie. Stefan Baldauf 29/36 Aufmerksamkeit erregen allerdings die Hybrid-Aufkleber. Fährt hier ein neuer Hybrid-Supersportwagen? Stefan Baldauf 30/36 Der Antrieb könnte aus dem Speedtail adaptiert werden. Stefan Baldauf 31/36 Bei Tests wurde der Astra Sports Tourer erwischt. Stefan Baldauf 32/36 Opel bringt 2019 die Facelift-Version des Astra auf den Markt. Stefan Baldauf 33/36 Das Modell erhält weiterhin GM-Technik. Erst 2022 rollt die neue Generation des Astra mit PSA-Technik an den Start. Stefan Baldauf 34/36 Der Ford Puma wird maximal 155 PS haben. Stefan Baldauf 35/36 Darüber dürfte sich dann noch der Puma ST einordnen, der vermutlich aus dem Fiesta ST den Dreizylinder-Turbobenziner übernimmt, der aus 1,5 Liter Hubraum 200 PS und 290 Nm Drehmoment presst. Stefan Baldauf 36/36 Optisch darf sich der ST natürlich mit neuen Schürzen, größeren Felgen und einem Doppelrohrauspuff in Szene setzen.

Noch etwas vergessen? Ach ja, das Kürzel ST. Es begleitet den neuen Ford Puma, der in seinem zweiten Leben einkompakter Crossover ist. Ohne ST kommt er maximal als 155-PS-Version auf den Markt. In der ST-Ausgabe sind es 200 PS die der Ford aus dem 1,5 Liter-Dreizylinder-Turbobenziner holt. Optisch darf sich der ST natürlich mit neuen Schürzen, größeren Felgen und einem Doppelrohrauspuff in Szene setzen.

Und was haben wir sonst noch so erwischt? Nun, da wären: Mercedes GLA, Porsche Taycan, Audi Q3 Sportback, Renault Alpine A110 GT4, Seat Leon Cupra, McLaren Hybrid Muletto, Opel Astra Sports Tourer.