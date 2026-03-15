Euro 7 als Endgegner für den Verbrenner: Rettet der Miller-Zyklus die Motoren

Die Luft für den Verbrenner wird dünn – buchstäblich. Um die extremen Grenzwerte der kommenden Abgasnorm Euro 7 zu knacken, darf der Motor in keinem Betriebszustand mehr "fett" laufen. Früher war das für die Kats optimale Sprit-Luft-Verhältnis von Lambda 1 nur im Teillastbereich Pflicht. Mit Euro 7 muss der Motor dieses präzise Gleichgewicht in fast jeder Lebenslage halten – egal ob beim Kaltstart oder bei Tempo 200.