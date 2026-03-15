AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Händler
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Tech & Zukunft
Technik erklärt

Euro 7 als Endgegner für den Verbrenner: Rettet der Miller-Zyklus die Motoren

Endgegner für den Verbrennungsmotor
Warum der Miller-Zyklus jetzt immer wichtiger wird

Audi, BMW, Mercedes – immer mehr Hersteller nutzen einen bestimmten Ventiltrick für das Lambda-1-Diktat der heraufziehenden Abgasnorm Euro 7. Ein Blick in den Maschinenraum der Zukunft.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.03.2026
Als Favorit speichern
Verbrenner-Verbot Verbrenner-Aus Kolben Ventile Motor
Foto: Gettyimages Grassetto

Die Luft für den Verbrenner wird dünn – buchstäblich. Um die extremen Grenzwerte der kommenden Abgasnorm Euro 7 zu knacken, darf der Motor in keinem Betriebszustand mehr "fett" laufen. Früher war das für die Kats optimale Sprit-Luft-Verhältnis von Lambda 1 nur im Teillastbereich Pflicht. Mit Euro 7 muss der Motor dieses präzise Gleichgewicht in fast jeder Lebenslage halten – egal ob beim Kaltstart oder bei Tempo 200.

Das Problem: Ohne die kühlende Wirkung von zusätzlichem Sprit bricht im Motorraum thermisches Chaos aus. Kolbenböden, Auslassventile, Turbolader und sogar die Partikelfilter werden dann zu heiß. Die Lösung finden viele Motorenhersteller mittlerweile im sogenannten Miller-Zyklus. Durch diesen simpel klingenden Ventil-Trick verlieren ...

Mehr zum Thema Hybridantrieb