Euro 7 als Endgegner für den Verbrenner: Rettet der Miller-Zyklus die Motoren

Die Luft für den Verbrenner wird dünn – buchstäblich. Um die extremen Grenzwerte der kommenden Abgasnorm Euro 7 zu knacken, darf der Motor in keinem Betriebszustand mehr "fett" laufen. Früher war das für die Kats optimale Sprit-Luft-Verhältnis von Lambda 1 nur im Teillastbereich Pflicht. Mit Euro 7 muss der Motor dieses präzise Gleichgewicht in fast jeder Lebenslage halten – egal ob beim Kaltstart oder bei Tempo 200.
Das Problem: Ohne die kühlende Wirkung von zusätzlichem Sprit bricht im Motorraum thermisches Chaos aus. Kolbenböden, Auslassventile, Turbolader und sogar die Partikelfilter werden dann zu heiß. Die Lösung finden viele Motorenhersteller mittlerweile im sogenannten Miller-Zyklus. Durch diesen simpel klingenden Ventil-Trick verlieren ...