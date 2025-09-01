Mercedes-AMG bestätigt stärkeren V8: Mehr Leistung – weniger Verbrauch.

Das Kapitel V8 ist bei AMG noch lange nicht abgeschlossen. AMG-Chef Michael Schiebe erklärt, dass die Marke weiterhin Achtzylinder bauen werde – und das nicht nur aus Tradition, sondern aus klarer Kundennachfrage. Das Aggregat wird mehr leisten als sein Vorgänger – und weniger verbrauchen.

Flat-Plane-Kurbelwelle für mehr Dynamik Bereits im Februar hatte AMG bestätigt, dass der neue V8 mit einer Flat-Plane-Kurbelwelle ausgestattet wird. Diese Bauweise, bekannt aus hochdrehenden Sportmotoren, reduziert Massenkräfte erster Ordnung und erlaubt eine direktere Gasannahme. Mercedes hatte diese Technik erstmals beim AMG GT Black Series eingesetzt. Zwar verändert sie den Klangcharakter und sorgt weniger für das berühmte V8-Bollern, doch das Ansprechverhalten und die Performance profitieren spürbar.

Mercedes-AMG-Chefentwickler Steffen Jastrow kündigt nun gegenüber Auto Express an, dass der neue V8 nicht nur stärker, sondern auch effizienter sein wird: "Wir haben die Performance in einem Bereich definiert, dessen Obergrenze klar über dem liegt, was wir heute kennen". Gleichzeitig arbeite man an einer Optimierung des Ansprechverhaltens. Damit will AMG zeigen, dass auch hubraumstarke Motoren die kommenden Abgasnormen erfüllen können, ohne auf die Emotionen zu verzichten, die Kunden an einem V8 schätzen.

Rückkehr der Kundenlieblinge Schon heute leistet der AMG-V8 je nach Modell zwischen 585 PS und, mit Hybridunterstützung, über 800 PS. Die nächste Generation dürfte die Grenze weiter nach oben verschieben. Damit reagiert Mercedes auf das deutliche Feedback seiner Kundschaft: Downsizing mit Vierzylindern kam nicht an, Hybridisierung und technische Optimierungen sollen jetzt den Spagat zwischen Emotion und Regulierung ermöglichen.