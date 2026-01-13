Osram bringt LED-Nachrüstlampen für HIR2: Endlich geht auch Toyota-Fahrern ein Licht auf

Nach den H7- und H4-LED-Leuchten der Night Breaker-Serie, die als Nachrüstlampen extrem erfolgreich waren und sind, hat sich Osram inzwischen auch in kleinere Nischen begeben, um weniger gängige Halogenleuchten-Formate durch die hellere und sparsamere LED-Technik zu ersetzen. Ganz neu im Programm sind jetzt die Typen H9, HB3 und HIR2, für die Night Breaker LED angeboten werden. Speziell das HIR2-Format dürfte unter anderem bei vielen Toyota-Fans für Freude sorgen. Jetzt hier die Osram Night Breaker LED Smart HIR2 bei Amazon bestellen!

Im Vergleich zu Halogenlampen leuchten LEDs mit einem weißeren Licht und verbrauchen etwa die Hälfte an Strom. Osram gibt die Farbtemperatur des Lichts mit "bis zu 6000 Kelvin" an. Trotz des tageslichtähnlich hellen Lichts sollen andere Verkehrsteilnehmer weniger stark geblendet werden. Osram verspricht bis zu 330 Prozent mehr Helligkeit im Vergleich zu Standard-HIR2-Halogenlampen. Die Lebensdauer der Night Breaker LED soll bis zu sechsmal so lang sein wie bei einer Halogenbirne.

Was ist HIR2? In den 2010er Jahren kamen speziell bei japanischen Herstellern Projektionsscheinwerfer in Mode, die als preisgünstigere und trotzdem stylishe Alternative zu den damals noch teuren Xenon-Scheinwerfern gehandelt wurden. Diese kompakten Leuchten mit der charakteristischen Linsen-Optik wurden meist mit HIR2-Leuchtmitteln bestückt.

HIR2 (High-efficiency Infrared Reflector) wurden ursprünglich als effizientere Halogen-Variante entwickelt, um bei gleicher Leistung (55 W) mehr Lichtausbeute als mit üblichen H4-Leuchten zu erzielen. Eine Besonderheit bei HIR2 ist die namensgebende infrarotreflektierende Beschichtung, die Wärme zurück zur Glühwendel leitet und dadurch eine höhere Lichtausbeute liefern soll.

Ein Jahrzehnt später wissen die Besitzer von HIR2-Autos, dass die Versprechen nicht ganz so in Erfüllung gingen. Die markenspezifischen Internetforen sind voll von Schilderungen über "funzeliges" Licht und zu allem Überfluss auch noch eine hohe Defektanfälligkeit. Kurzfassung: Halogen-HIR2 beleuchtet schlecht und geht oft kaputt. Die Besonderheit der HIR2-Scheinwerfer ist ein "Shutter", der bei Abblendlicht einen Teil des Lichtkegels abdeckt und bei Fernlicht die gesamte Leuchtleistung freigibt. Es gibt keine zwei Glühfäden wie bei einer Standard-H4-Lampe. Bei einem Defekt wird es also sofort komplett finster.

Bei Toyota begegnen einem HIR2-Scheinwerfer (Sockel PX22d/9012) vor allem in Kompaktmodellen der 2010er-Jahre wie dem Auris II (E18, 2012–2018), dem Yaris III und dem C-HR, wo sie in Halogen-Projektoren Abblend- und Fernlicht kombinieren; außerdem auch im Aygo II, Avensis T27 und RAV4 aus dieser Ära. Häufig tauchen sie auch bei Mazda (Mazda3 BM, CX-5 erster Generation), Honda (Civic FK, CR-V RW) und Suzuki (Swift AZG) auf.

Für die HIR2-Leuchten ist eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABG) erforderlich, die Osram fortlaufend erweitert. Aktuell (Stand Januar 2026) sind in der Kompatibilitätsliste von Osram (siehe Download über diesem Absatz) der Toyota RAV4 Gen.4 2013-2018) und der Opel Insignia A (2013-2017) aufgeführt. Weitere Marken und Modelle werden kontinuierlich freigegeben.