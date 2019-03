Das chinesische Elektroauto-Startup Nio hatte für den kommenden ES6 ein eigenes Werk in Shanghai angekündigt. Daraus wird vorerst allerdings nichts, denn die Verluste aus dem Vorjahr haben sich nahezu verdoppelt.

Laut Firmengründer William Li war das erste Massenmarkt-Auto von Nio, der ES8, im Jahr 2018 die Nummer Eins der Verkaufscharts. Allerdings nicht auf dem gesamtchinesischen Markt, sondern das meistverkaufte SUV-Modell mit sieben Sitzen im Premiumsektor mit einem Mindestpreis von 60.000 Dollar. Für eine positive Jahresbilanz war das offenbar zu wenig, denn auch wenn 720 Millionen Dollar Umsatz gemacht wurden, beläuft sich der Nettoverlust auf derer 1,4 Milliarden. Die Folge aus diesem Ergebnis ist eine Anpassung der Pläne zum Bau eines eigenen Werks für den kleineren ES6. Die Fabrik in Shanghai wird es vorerst nämlich nicht geben. Stattdessen soll das gemeinsam mit JAC genutzte Werk in Hefei soll nun als Geburtsstätte des 46.000 Euro teuren Elektro-SUV dienen.

Foto: NextEv Ende 2016 hat Nio mit dem rein elektrischen Supersportwagen EP9 den ersten Aufschlag gemacht. Das 1.000-kW-Auto wurde sechs Mal gebaut und für je rund 1,1 Millionen Euro verkauft.

Saisonale Flaute und Subventions-Rückgang

Als Grund für die Bilanz gibt Nio saisonale Effekte wie die Urlaubszeit rund um das chinesische Neujahr an, aber auch eine Reduktion der Elektromobilitäts-Subventionen von staatlicher Seite. Das Interesse am ES6 seitens potentieller Kunden und der Medien sei aber sehr positiv zu bewerten, sagt Finanzchef Louis Hsieh. Die ersten Vorführwagen sollen bereits im Mai zu den Händlern kommen, als Startpunkt für die Kunden-Auslieferungen hat Nio den Juni 2019 anvisiert.

Bislang sind die Fahrzeuge des Herstellers lediglich in China verfügbar. Dort wolle man sich zuerst behaupten, bevor der US-amerikanische und europäische Markt in Angriff genommen würden, erklärt Hui Zhang, Leiter des Designzentrums mit Sitz in München. Insgesamt wurden im Jahr 2018 12.775 Autos produziert und knapp über 11.000 Exemplare des ES8 verkauft. Die Auslieferung weiterer 3.500 bis 3.800 ES8 erwartet das Startup im ersten Quartal 2019.