Die meistgeklickten Clips aus 2021 Video-Top-10 des Jahres

Wir sind uns sicher einig: Im Großen und Ganzen war 2021 ein weiteres Jahr zum Abgewöhnen. Entsprechend ungern blickt man zum Ausklang darauf zurück – es sei denn, mit dem richtigen Fokus. Den haben wir glücklicherweise, denn wir präsentieren Ihnen die meistgeklickten Videos auf der Website von auto motor und sport seit Januar 2021. Diese Auswahl verrät nicht nur die automobilen Interessensschwerpunkte unseres Publikums, sondern zeigt auch, wie aufgeschlossen und gleichzeitig traditionsbewusst Sie alle sind.

Elektromobilität und Verbrenner-Technologie halten sich fast 50:50 die Waage. Auf der einen Seite sind VW ID.Buzz, Microlino 2.0 und Hochkaräter wie der Mercedes EQS von Interesse für Sie gewesen. Auf der anderen Seite finden sich in den Top 10 aber auch konventionelle Fahrzeuge wie die neue C-Klasse und gänzlich unkonventionelle Fahrzeuge wie ein umgebauter russischer Raketentransporter. Auf dem ersten Platz unsere Hitliste landet übrigens ein Thema, das verbrennerlastiger nicht sein könnte. Darin kommen mehrere Ferraris, ein BMW Z8 und hochoktaniges von AMG vor. Was die illustre Sportwagenrunde zusammenbringt und welches Thema auf welchem Platz des Jahres-Rankings landet, erfahren Sie in unserem Clip oben im Artikel. Viel Spaß beim Anschauen.

Fazit

Das Jahr 2021 war im Alltag selten eine Freude. Umso schöner, dass unser Jahresrückblick mit den meistegeklickten Videos eine so launige Ansammlung von Themen hervorgebracht hat.