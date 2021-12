Voltempo Hyper Charging 1.000 kW Ladeleistung für Elektroautos

Audi E-Tron GT und Porsche Taycan können am Schnelllader Leistungen von bis zu 270 kW vertragen, in den Kia EV6 fließt Gleichstrom unter idealen Bedingungen mit maximal 240 kW. Das verkürzt Stopps am Schnelllader auf eine kurze Kaffeepause, bis der Akku wieder fast voll ist.

Aber es soll noch mehr gehen. Das britische Unternehmen Voltempo hat ein neues Ladesystem mit dem Namen Hyper Charging entwickelt, bei mit bis zu 1.000 kW Leistung möglich sind. Außerdem sollen, je nach Größe des Ladeparks, bis zu 24 Elektroautos gleichzeitig mit Strom versorgt werden können.

Aktuell hat Voltempo das Hyper Charging-System zu Demonstrationszwecken am eigenen Firmensitz im britischen Birmingham aufgebaut. In der gleichen Stadt soll 2022 die erste kommerzielle Installation erfolgen.

Laden so schnell wie tanken

Michael Boxwell, CEO von Voltempo, erklärt: "Unser neues Hyper Charging-System ermöglicht bereits bei aktuellen Elektroautos einen bis zu 30 Prozent schnellen Ladevorgang durch das dynamische Energiemanagement. Außerdem zeigen wir, dass unsere Technologie in der Lage ist, die nächste Generation von Elektrofahrzeugen in einer ähnlichen Zeit aufzuladen, in der man ein Auto mit Verbrennungsmotor volltankt."

Derart hohe Ladeleistungen können auch helfen, wesentlich größere Akkus zügig mit Strom zu versorgen. Das ermöglicht auch den Einsatz von batterieelektrischen Nutzfahrzeugen.

Fazit

Das britische Unternehmen Voltempo hat einen Hyper Charger mit 1.000 Ladeleistung entwickelt. 2022 soll das System erstmals in den Regelbetrieb gehen.