Volvo EV60 gegen BMW i5: Mit elektrischen Kombis raus aus der 4-Zylinder-Falle

Mit dem EX60 debütierte die E-Auto-Architektur SPA3. Sie soll es Volvo erlauben, schnell auch elektrische Nicht-SUV-Modelle anzubieten, die der deutschen Premiumkonkurrenz überlegen sind. Im Visier: Audi, BMW, Mercedes. Mit Karosserieformen, die zahlreiche Volvo-Bestseller stellten: Kombis und Limousinen. Das sagt Volvos Chefstratege Michael Fleiss.

Fleiss ist an sich Petrolhead. Bei Volvo war er für die Motorenentwicklung zuständig, als E-Autos noch keine Rolle spielten. Aber schon damals prognostizierte der Maschinenbauer den Siegeszug des E-Antriebs. Ab 2021 war er CEO von Aurobay, einem Joint Venture von Volvo, Geely und Renault, das Verbrennungsmotoren entwickelt und baut und heute Teil von Horse Powertrain ist. Mit der zweiten Amtszeit ...