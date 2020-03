Google-Schwester Waymo Finanzspritze für das autonome Fahren

In den letzten Monaten wurde es etwas stiller um das autonome Fahren und die technischen Entwicklungen auf dem Gebiet der Roboterautos. Das liegt zum Teil auch daran, dass gesetzliche Vorgaben weniger schnell als erwartet umgesetzt werden.

Die Ingenieure entwickeln aber Sensoren, Kameras und Software mit Hochdruck weiter. Nach wie vor gilt die Google-Schwester Waymo als einer der Technologieführer auf dem Gebiet es autonomen Fahrens. Die Flotte von umgerüsteten Chrysler-Vans wird ausgebaut und mit selbstfahrenden Jaguar I-Pace ergänzt.

Auch Magna investiert in Waymo

Jetzt wurde im Rahmen einer Finanzierungsrunde von Waymo weiteres Kapital eingesammelt. 2,25 Milliarden US-Dollar (knapp zwei Milliarden Euro) investieren unter anderem die Konzernmutter Alphabet, der Automobilzulieferer Magna, die Handelsgruppe AutoNation und der Tech-Investor Andreessen Horowitz in das Unternehmen.

Waymo lässt erste Fahrzeuge seiner bereits in Phoenix operierenden Shuttle-Flotte ohne Sicherheitsfahrer auf die Straße, diese Autos fahren dann also autonom nach Level 5. Außerdem soll in weitere Regionen, darunter der US-Bundesstaat Florida, expandiert werden. In Texas und New Mexico bereitet Waymo erste Versuche mit autonom fahrenden Lkw vor, aktuell werden die dafür nötigen Navigationskarten erstellt.

Fazit

Neben Uber ist Waymo das wohl aktivste Unternehmen bei der Entwicklung des autonomen Fahrens. Neben dem Betrieb eigener Flotten wollen die Amerikaner zukünftig auch Hard- und Software verkaufen. Gut möglich, dass Waymo in diesem Markt ähnlich stark wird wie die Schwester Google im Bereich der Internet-Suchmaschinen.