Wenn E-Motoren Rekorde brechen: Vorteile und Hürden für Fahrerinnen und Fahrer

In der Welt der Elektromotoren gewinnen hohe Drehzahlen wieder an Bedeutung. Chinesische Hersteller wie GAC und BYD entwickeln Motoren, die bis zu 30.000 Umdrehungen pro Minute erreichen. Zum Vergleich: Ein Porsche Taycan kommt "nur" auf 16.000/min. Solche Werte klingen beeindruckend, aber warum sollten sich Autofahrerinnen und Autofahrer dafür interessieren?