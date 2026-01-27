AMS Kongress
Tech & Zukunft
Werkstatt

Dies fünf Gebrauchtwagen bis 5.000 Euro sind wirklich empfehlenswert.

Günstige Gebrauchte bis 5.000 Euro
Reichen 5.000 Euro für ein solides Auto?

Egal, ob Fahranfänger oder nicht: Geld wächst nicht auf Bäumen. Und wenn zur persönlichen Fortbewegung ein Auto her soll, gibt's viele Fälle, in denen der Kaufpreis so klein ausfallen soll, wie es nur geht. Dass das geht, beweisen diese fünf Kandidaten.

27.01.2026

Ford Fiesta, Ford Focus, Hyundai i10, Opel Corsa, VW Up
Foto: Hersteller, H.D. Seufert, A. Jüngling

Gleich nach dem Wohnen findet sich das Auto als einer der größten Kostenpunkte, die viele im Leben mit sich rumtragen. Dabei gibt’s nur wenige glückliche Autofahrer, die für hohe Summen eine besonders luxuriöse, sportliche oder seltene Edelkarosse ihr Eigen nennen. Warum eigentlich? Sind wir schließlich mal ehrlich: Selbst wer Interesse oder gar eine Leidenschaft für das Thema Auto hat, bewegt im Alltag nur ein eher austauschbares Vehikel aus der Massenproduktion. Und dafür immer wieder ein Vermögen investieren für neue oder junge Autos, deren Wert sowieso mit den Jahren immer weiter sinkt? Ließe sich mit dem Geld nicht viel besser ein tolles Hobbyauto finanzieren? Oder schlimmer noch: Andere vernünftige Lebensanschaffungen?

Noch viel wichtiger ...

