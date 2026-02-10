Schnäppchen oder Risiko: Was taugen China-Gebrauchte?

Ein gewisses Misstrauen ist ja durchaus menschlich, zumindest was Autos angeht. Die ersten Kassenschlager von Toyota, Honda, Mazda oder Nissan musste man hierzulande einst mit langen Garantiezeiten und umfangreicher Serienausstattung schönreden, und auch Hyundai und Kia aus Korea hatten in Europa zunächst einen schweren Start. Heute gibt's an der Qualität nichts zu rütteln, und die Autos sind auch ohne durchschlagende Preisargumente oftmals sehr empfehlenswert. Es ist also gebräuchlich, dass neue oder zunächst fremde Autohersteller auf unserem Markt meist erst mal eine ganze Weile brauchen, um in der Gunst der Käufer anzukommen.