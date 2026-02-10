AMS Kongress
Schnäppchen oder Risiko: Was taugen China-Gebrauchte?

China-Gebrauchtwagen
Sind China-Gebrauchte ein Schnäppchen oder ein Risiko?

BYD, GWM, MG, usw. sind Kürzel, die uns im Straßenverkehr und beim Autohändler immer häufiger begegnen. Logisch, dass von den absatzstärksten China-Herstellern auch die ersten Gebrauchten auftauchen – und das richtig günstig. Lohnt sich das oder sind altbekannte Hersteller doch die bessere Wahl?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.02.2026
MG EHS
Foto: Hans-Dieter Seufert

Ein gewisses Misstrauen ist ja durchaus menschlich, zumindest was Autos angeht. Die ersten Kassenschlager von Toyota, Honda, Mazda oder Nissan musste man hierzulande einst mit langen Garantiezeiten und umfangreicher Serienausstattung schönreden, und auch Hyundai und Kia aus Korea hatten in Europa zunächst einen schweren Start. Heute gibt's an der Qualität nichts zu rütteln, und die Autos sind auch ohne durchschlagende Preisargumente oftmals sehr empfehlenswert. Es ist also gebräuchlich, dass neue oder zunächst fremde Autohersteller auf unserem Markt meist erst mal eine ganze Weile brauchen, um in der Gunst der Käufer anzukommen.

Chinesische Hersteller werden dabei wohl am kritischsten beäugt, weil viele hier instinktiv von kruder Billigware ...

