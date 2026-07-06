Über 400.000 km möglich?: Darauf kommt es beim Kauf an

Nicht jeder Diesel ist gleichermaßen für extreme Kilometerstände geeignet. Modelle wie der Volvo V70 mit dem legendären D5-Motor oder die Mercedes E-Klasse W211 sind bekannt dafür, selbst jenseits der 400.000-Kilometer-Marke zuverlässig zu bleiben. Auch der BMW M57-Sechszylinder hat sich als Dauerläufer bewährt. Diese Motoren zeichnen sich durch robuste Konstruktionen und eine solide Materialqualität aus.

Besonders hervorzuheben ist der Toyota Land Cruiser, dessen Geländetauglichkeit und Langlebigkeit ihn weltweit beliebt machen. Fahrzeuge wie der Audi A6 oder VW Passat punkten ebenfalls mit hoher Verarbeitungsqualität und einer breiten Ersatzteilversorgung. Wichtig ist jedoch immer die individuelle Wartungshistorie des Fahrzeugs.

Typische Schwachstellen bei Dieselmotoren Auch die robustesten Motoren haben ihre Schwächen. Beim BMW M57 beispielsweise sind die Wirbelklappen im Ansaugtrakt ein bekanntes Problem: Wenn sie brechen, können sie schwere Motorschäden verursachen. Eine präventive Entfernung kostet jedoch nur wenige Hundert Euro und erhöht die Zuverlässigkeit erheblich.

Andere typische Problemzonen sind das AGR-Ventil (Abgasrückführung), Turbolader und Einspritzdüsen. Diese Bauteile verschleißen naturgemäß bei hohen Laufleistungen und sollten vor dem Kauf überprüft werden. Ein weiteres häufiges Thema ist das Kühlsystem: Wasserpumpen oder Thermostate neigen bei älteren Fahrzeugen zu Defekten.

Worauf Sie beim Kauf achten sollten Eine gründliche Probefahrt ist unerlässlich – hören Sie genau hin, ob ungewöhnliche Geräusche von Achsen oder Motor kommen. Prüfen Sie den Zustand der Bremsen, Stoßdämpfer und Reifen sowie mögliche Roststellen an tragenden Teilen wie Schwellern oder Radläufen.

Lassen Sie das Fahrzeug idealerweise auf einer Hebebühne begutachten, um auch versteckte Schäden zu entdecken. Die Wartungshistorie sollte lückenlos dokumentiert sein; achten Sie insbesondere auf regelmäßige Ölwechsel und den Austausch von Verschleißteilen wie Zahnriemen.

Kostenfallen vermeiden: Reparaturen richtig einschätzen Reparaturen an älteren Dieseln können teuer werden – besonders bei komplexen Systemen wie Luftfahrwerken (z.B. Mercedes Airmatic) oder modernen Abgasreinigungssystemen (AdBlue). Informieren Sie sich vorab über typische Reparaturkosten für das jeweilige Modell.

Ein Beispiel: Der Austausch eines Turboladers kann je nach Fahrzeug zwischen 1.500 und 2.500 Euro kosten, während defekte Injektoren pro Stück etwa 300 bis 450 Euro veranschlagen können. Kalkulieren Sie diese potenziellen Kosten in Ihre Kaufentscheidung ein.

Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit von Langläufern Der Kauf eines Diesels mit hoher Laufleistung kann nicht nur wirtschaftlich sinnvoll sein, sondern auch ökologisch vorteilhaft: Die Weiterverwendung eines bestehenden Fahrzeugs spart Ressourcen im Vergleich zur Produktion eines Neuwagens. Zudem sinkt der Wertverlust bei älteren Autos erheblich – ein klarer Vorteil für kostenbewusste Käufer.