Zunehmende Probleme mit älteren Plug-in-Hybriden: Wer repariert meinen PHEV günstig?

Die erste Generation der Plug-in-Hybridfahrzeuge erreicht inzwischen ein Alter, in dem sich technische Defekte häufen. Mit zunehmender Laufleistung und Alter treten Probleme auf, die für Halter oft überraschend hohe Reparaturkosten im fünfstelligen Euro-Bereich nach sich ziehen, in diesem Beitrag haben wir die Problematik dargestellt. Besonders teuer wird es bei Instandsetzungen in Vertragswerkstätten der Hersteller. Dort ist die Reparaturpraxis meist recht unflexibel. Defekte Hochvolt-Komponenten werden in der Regel nicht repariert, sondern vollständig getauscht. Das betrifft neben den Traktionsbatterien die Leistungselektronik und zentrale Steuergeräte des Hybridantriebs.