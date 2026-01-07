Wie BMWs B57D30S0 mit vier Turboladern funktioniert

Der BMW B57D30S0 basiert auf einer innovativen zweistufigen Aufladung, die aus zwei Niederdruck- und zwei Hochdruck-Turboladern besteht. Diese Konfiguration ermöglicht eine optimale Leistungsentfaltung über ein breites Drehzahlband. Die Niederdrucklader sorgen für schnelles Ansprechverhalten bei niedrigen Drehzahlen, während die Hochdrucklader bei höheren Drehzahlen maximale Leistung liefern. Ein weiteres Highlight ist die Regelklappe, die bei hohem Abgasgegendruck geöffnet wird, um den Abgasstrom effizient zu steuern.

Die Common-Rail-Einspritzung arbeitet mit einem Druck von bis zu 2.500 bar, was eine präzise Kraftstoffzufuhr und eine saubere Verbrennung gewährleistet. Mit einer Verdichtung von 16:1 und einem Drehmoment von 760 Nm, das bereits ab 2.000 U/min anliegt, bietet der Motor beeindruckende Fahrleistungen.

Einsatzmodelle und Leistungsdaten Der Quad-Turbo-Diesel wurde in verschiedenen BMW-Modellen eingesetzt, darunter der M550d, X5 M50d, X6 M50d und 750d. Mit einer Leistung von 400 PS und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in etwa 4,4 Sekunden (je nach Fahrzeug) setzte er neue Maßstäbe für Dieselantriebe. Die Höchstgeschwindigkeit war elektronisch auf 250 km/h begrenzt, während der kombinierte Verbrauch bei etwa 6 Litern pro 100 Kilometer lag.

Gründe für das Ende des Quad-Turbo-Diesels Trotz seiner technischen Brillanz wurde der B57D30S0 im Jahr 2020 in Europa eingestellt. BMW nannte veränderte politische, gesellschaftliche und marktseitige Rahmenbedingungen als Hauptgründe. Die Nachfrage nach Dieselantrieben ging zurück, und die strengen Abgasnormen machten die Produktion des Motors wirtschaftlich unattraktiv. Zudem war der Anteil der 50d-Modelle an den Gesamtverkäufen gering, was die Entscheidung zur Einstellung weiter untermauerte.

Vergleich mit anderen Dieselantrieben Im Vergleich zu anderen Dieselantrieben seiner Zeit war der Quad-Turbo-Diesel ein technisches Unikat. Während Konkurrenten wie der Audi SQ7 auf elektrische Verdichter setzten, blieb BMW bei der klassischen Turboaufladung. Dies ermöglichte eine höhere Spitzenleistung und ein breiteres nutzbares Drehmomentband. Allerdings war der Quad-Turbo-Diesel auch komplexer und teurer in der Herstellung, was ihn zu einem Nischenprodukt machte.

Zukunftsperspektiven Die Einstellung des Quad-Turbo-Diesels markiert das Ende einer Ära für leistungsstarke Dieselantriebe. Dennoch zeigt der Motor, was technisch möglich ist, und könnte als Inspiration für zukünftige Entwicklungen dienen. Mit der zunehmenden Elektrifizierung des Antriebsstrangs wird es jedoch immer unwahrscheinlicher, dass wir ähnliche Konzepte in der Serienproduktion sehen werden.