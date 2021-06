Yara Birkeland im Pendelverkehr Elektrisches und autnomes Schiff sticht in See

Der norwegwische Konzern Yara will mit dem Einsatz eines elektrischen und autonomen Containerschiffs 40.000 Lkw-Fahrten pro Jahr im Pendelverkehr ersetzen.

Der norwegische Chemie- und Gaskonzern Yara hat mit der Yara Birkeland ein bemerkenswertes Frachtschiff in seiner Flotte. Zwischen einem Düngemittelwerk des Unternehmens und zwei sieben bzw. 30 Seemeilen (etwa 13 bzw. 30 Kilometer) verkehrt die Yara Birkeland elektrisch und autonom.

Nach den Angaben des Betreibers sollen sich damit etwa 40.000 Lkw-Fahrten jährlich einsparen lassen. Die Batteriepakete haben eine Speicherkapazität von 6,8 MWh (also 6.800 kWh, so viel wie über 106 Hyundai Kona mit der größeren Batterie). Im Hafen soll Strom für die kurzen Überfahrten geladen werden.

3.200 kW Antriebsleistung

Zwei Elektroantriebe sind an Bord. Insgesamt steht eine Leistung von 3.200 kW zur Verfügung. 1.800 kW sorgen für die Fahrt voraus, bei der die Yara Birkeland maximal 13 Knoten (circa 24 km/h) schnell werden kann. Zwei Bugstrahlruder mit jeweils 700 kW dienen dem seitlichen Manövrieren.

Das Schiff kann vollautomatisiert be- und entladen werden. Auch das Anlegen in den Häfen gelingt autonom. Für die ersten Testfahrten ist eine Besatzung an Bord, wofür eine provisorische Brücke montiert wurde. Perspektivisch soll die Yara Birkeland aber vollständig autonom ihre Ziele ansteuern. Im Straßenverkehr spricht man von Level 5.

Fazit

Vor allem auf kurzen Pendelstrecken kann der Elektroantrieb für Frachtschiffe eine alternative Antriebsquelle sein. Das norwegische Schiff Yara Birkeland soll aber nicht nur lokal emissionsfrei, sondern auch noch autonom unterwegs sein.