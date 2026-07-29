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Porsche 911 GT3 Police Nationale: Dieser Polizei-Elfer jagt keine Bösewichte

Porsche 911 GT3 Police Nationale
Dieser Polizei-Elfer jagt keine Bösewichte

Die französische Polizei hat einen Porsche 911 GT3 im Polizei-Look präsentiert. Bei diesem Sonder-Porsche geht es um Geld, aber anders als Sie denken.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 29.07.2026
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Porsche 911 GT3 Police Nationale Frankreich
Foto: Police Nationale

Wenn es bei der französischen Police Nationale um besonders schnelle Einsatzfahrten geht, schwören die Gesetzeshüter weiter auf nationale Produkte wie den Alpine A110. Auf der Sicherheits- und Verteidigungsmesse "Mondiality", die vom 24. bis 26. Juli 2026 in Hauteville-sur-Mer in der Normandie stattfand, wurde aber überraschend ein Porsche 911 GT3 im Trimm der Police Nationale aufgefahren.

Jagt Spenden, nicht böse Buben

Nein, hier bahnt sich kein Markenwechsel bei den französischen Polizeikräften an. Der Elfer trägt zwar den offiziellen Polizei-Look, ist aber kein offizielles Einsatzfahrzeug. Vielmehr ist er eine Leihgabe von Porsche Frankreich, der speziell für diese Messe präpariert wurde.

Jagen soll er dennoch – nicht böse Buben, sondern Spendengelder. Dazu bot die Police Nationale Mitfahrgelegenheiten im 510 PS und über 300 km/h schnellen starken Sportwagen an der Seite von geschulten Polizeibeamten auf abgesperrter Strecke an. Allerdings nur begrenzt im Zeitraum der Messe. Der Erlös aus diesen Taxidiensten ging an Orphéopolis, einer Organisation, die die Familien verstorbener Polizeibeamten unterstützt. Im Anschluss an diese Aktion wird der Polizei-Porsche wieder auf zivil zurückgerüstet und an Porsche Frankreich zurückgegeben. Allerdings überlegt die Police Nationale wohl bereits, ob so ein Showfahrzeug nicht auch künftig als Instrument für Kommunikation und Imagepflege nützlich wäre.

Fazit

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