Denza Z: China-Supercar mit 1.604 PS für 167.200 Euro

Der chinesische Hersteller Denza stellt auf dem Goodwood Festival of Speed den vollelektrischen Supersportwagen Z vor. Das Modell wird in drei Varianten angeboten und ist mit einer Dreimotor-Konfiguration sowie einer Ladezeit von unter zehn Minuten ausgestattet.

Der Denza Z basiert auf der unternehmenseigenen e3 Sports Car Plattform und setzt drei Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 1.604 PS (1.180 kW) sowie 1.240 Nm Systemdrehmoment ein. Das Fahrzeug beschleunigt laut Hersteller in 2,25 Sekunden von 0 auf 100 km/h (Coupe). Die Racing-Variante schafft mit Semislicks den Sprint in 1,96 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt bis zu 350 km/h (Racing).

Denza bietet den Z in den Ausführungen Coupe, Racing und Spider, zudem ist eine Special Edition angekündigt. Die Längen betragen 4.780 mm (Coupe, Spider) beziehungsweise 4.870 mm (Racing). Der Radstand misst 2.780 mm. Der Kofferraum fasst 250 Liter und lässt sich auf 550 Liter erweitern.

Akku und Ladezeiten: 76 kWh, neun Minuten von 10 auf 97 Prozent Das 76-kWh-Batteriepaket ("2nd Generation Blade Battery") ist im Chassis integriert (Cell-to-Body). Die angegebene Reichweite liegt je nach Version zwischen 380 und 409 Kilometern (WLTP-Angabe liegt noch nicht vor). Die neue FLASH Charging Technologie bringt Ladeströme von bis zu 1.500 kW. Nach Herstellerangabe sind 10 bis 70 Prozent Ladung in fünf Minuten möglich, 10 bis 97 Prozent in neun Minuten.

Das Fahrwerk kombiniert vorn Doppelquerlenker, hinten eine Mehrlenkerachse. Im Coupe und Spider kommt eine Luftfederung, im Racing Stahlfedern zum Einsatz. Die magnetorheologischen Dämpfer passen sich in Millisekunden an. Verzögert wird mit Kohlefaser-Keramikbremsscheiben und Sechs- beziehungsweise Vierkolbensätteln; die Gewichtsersparnis beträgt rund 30 Kilogramm.

Die Racing-Ausführung verfügt über spezielle Kühlstrukturen und aerodynamische Komponenten wie einen dreistufig verstellbaren, optionalen Carbon-Heckflügel. In der Special Edition soll der Z bei 300 km/h bis zu 2.000 Kilogramm Abtrieb generieren.

Interieur und Ausstattung Alle Varianten verfügen über ein digitales 8,88-Zoll-Fahrerdisplay und ein 12,8-Zoll-Infotainmentsystem mit Google Built-in. Die Bedienung erfolgt über ein Lenkrad im Motorsport-Stil mit sechs physischen Funktionstasten. Technische Ausstattung umfasst unter anderem ein Devialet-Soundsystem (zehn oder zwölf Lautsprecher je nach Modell), Sitzheizung, -belüftung, Massagefunktion und verschiedene Fahrerassistenzsysteme.

Der Innenraum ist mit Carbon, Metall, Mikrofaserstoffen und Ambientebeleuchtung ausgestattet. Konfigurierbare Track- und Driftmodi, ein Setup-Menü sowie ein optionales Datenlogging für die Rundstrecke sind verfügbar.

Marktstart, Varianten und Preise Der Denza Z ist in Großbritannien ab Ende Sommer 2026 bestellbar, die ersten Auslieferungen beginnen gegen Jahresende 2026. Die offiziellen Preise lauten:

Denza Z Coupe: 142.900 GBP (ca. 167.200 EUR)

Denza Z Spider: 159.900 GBP (ca. 187.100 EUR)

Denza Z Racing: 172.900 GBP (ca. 202.300 EUR)