Kia EV5 im Test: Elektrischer Komfort-SUV mit 530 km Reichweite

Gerade eben präsentierte uns Kia mit dem EV4 eine elektrische Hatchback-Alternative zum grassierenden SUV-Trend – schon kommt der Trendsetter hinterher. Bevor Sie den Kompakt-SUV EV5 nun "Opportunist" schelten, ein erster Blick auf den Sportage-Bruder. Seine Optik austariert zwischen progressiv und bewährt, die Größe mit 4,61 Metern Länge alltagsgängig und mittenrein ins Lager von VW ID4 und Co. Riecht nach Erfolgstyp, zumal der Basispreis mit knapp 46.000 Euro heutzutage bereits unter "erreichbar" fällt. Kia-typisch bedeutet Basis dabei nicht automatisch Verzicht: alles Wesentliche ist an Bord vom digitalen Infotainment-Angebot über Zweizonen-Klima und umfassende Assistenzen bis hin zum digitalen Schlüssel.

81 kWh-Akku für 530 Kilometer Reichweite Vor allem aber: ein 81 kWh-Akku, der dem Stromer 530 Kilometer Reichweite verschafft. Bevor später weitere Varianten auch mit Allradantrieb hinzukommen, startet der EV5 zunächst mit Vorderradantrieb und 218 PS starker E-Maschine. Die schubst den XX-Tonner mit 295 Newtonmetern Drehmoment an. 8,4 Sekunden auf 100 genügen, um ambitioniert Fahrt aufzunehmen. Dabei ist der EV5 ansonsten konsequent auf Umgänglichkeit ausgelegt. Los geht’s beim einfachen Einstieg vorn und hinten, weiter beim Innenraum mit reichlich Ablagen und ordentlich Platz.

Massagesitze und KI-Option Die Sitze (optional massierend) sind bequem, wenn auch nicht übertrieben seitenhaltig, die Displays klar gegliedert, die Bedienung grundsätzlich problemlos. Zwar nicht mehr ganz so selbsterklärend wie früher, doch immer noch weit entfernt von den Bildschirmhöllen mancher Marktbegleiter. Schön, dass Kia seinen Kunden noch physische Tasten und Regler gönnt und sie nicht in Menüstrukturen tauchen lässt, die selbst bei digitalen Apnoe-Profis zu Atemnot führt.

Die Kombination der beiden 31 Zentimeter großen Screens für Instrumente und Infotainment zusammen mit dem Klimabildschirm funktioniert hervorragend, zumal auch eine umfassende Sprachsteuerung bereitsteht. Sie setzt im ersten Jahr gratis auf KI, danach kosten der Service extra. Nichts extra kostet die reichlichen Ablagen, die bequeme Rücksitzbank mit verstellbarer Lehnenneigung sowie der Kofferraum mit Volumina zwischen 566 und 1.650 Liter plus Frunk. Und erst die bis zu zwei Meter lange, ebene Ladefläche! Bei ihr betont Kia ausdrücklich die Möglichkeit der Übernachtung sowie optionale Ordnungshelfer wie Netze, Boxen und Halterungen in seitlichen Schienen (AddGear) Nun ja, wer‘s braucht….

Klar strukturiert und digital vernetzt: Zwei große Displays, physische Tasten für wichtige Funktionen und durchdachtes Bedienkonzept sorgen für Übersicht und Komfort.



Souverän schiebend, sanft federnd Stromern wir lieber los. Leise schiebt die Synchronmaschine an, beschleunigt der EV5 souverän ohne den Eindruck besonderer dynamischer Vehemenz. Grundsätzlich sorgfältig rollt das System aus Reifen, Federn und Dämpfern ab. Selbstverständlich? Nein. Im Gegensatz zu Pseudo-Dynamikern, die unbeholfen über mittelprächtige Fahrbahnen stolpern, lässt einen der konventionell gedämpfte Kia weitgehend in Ruhe, ohne auf Unebenheiten störend zu wogen oder zu wanken. Umgänglich und komfortorientiert halt. So wie die Lenkung mit ihrer entspannten Abstimmung. Spritzig aus der Mittellage mit knackigem Handmoment die Kurve kratzen? Äh, nein. Dafür gibt es andere Modelle. Der Kia EV5 fährt stattdessen einfach entspannt dorthin, wohin er soll. Lenkt tendenziell leichtgängig, kurvt handlich und präzise genug, ohne bei flotterem Tempo die Linie zu verlieren.

1.200 Kilo Anhängelast 150 kW Ladeleistung

Das Pedalgefühl beim Verzögern dürfte etwas fester und transparenter sein, dafür bietet der Kia verschiedene Rekuperationseinstellungen von freiem Rollen über unterschiedliche Stufen bis hin zu Automatik oder One Pedal. Anhängelast? Klar, 1.200 Kilogramm. Ohne Ballast schafft der EV5 abgeregelte 165 km/h, doch auch beim Ladetempo ziehen die ganz Schnellen vorbei. Maximal 150 Kilowatt Ladeleistung schafft die 400 Volt-Plattform E-GMP – inzwischen nur noch guter Durchschnitt wie die Ladezeit von 30 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Andererseits sollten die 530 Kilometer dafür sorgen, dass der EV5 nicht allzu oft an den Schnelllader muss.