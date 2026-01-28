Mitsubishi Outlander PHEV im Test: Die Stärken und Schwächen des Plug-in-SUV

Der Mitsubishi Outlander PHEV kombiniert einen 2,4-Liter-Saugbenziner mit zwei Elektromotoren, die eine beeindruckende Systemleistung liefern. Die Batterie ermöglicht eine hohe elektrische Reichweite, die im Alltag für viele Fahrten ausreicht. Zudem zeigt sich der Outlander beim Laden flexibel und unterstützt Schnellladen, was ihn für längere Strecken praxistauglich macht. Allerdings ist die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn begrenzt, was für einige Fahrer ein Nachteil sein könnte.

Innenraum und Platzangebot Der Innenraum überzeugt mit hochwertigen Materialien, zahlreichen physischen Bedienelementen und einer durchdachten Ergonomie. Besonders hervorzuheben ist das großzügige Platzangebot, das sowohl für Passagiere als auch für Gepäck ausreichend Raum bietet. Die Rücksitze lassen sich flexibel umklappen, wodurch ein ebener Ladeboden entsteht. Zudem punktet der Outlander mit einer umfangreichen Sicherheitsausstattung, darunter ein adaptiver Tempomat, ein Spurhalteassistent und ein Notbremsassistent.

Infotainment und Komfort Auch das Infotainmentsystem des Outlander weiß zu überzeugen: Ein 9-Zoll-Touchscreen mit Smartphone-Integration über Apple CarPlay und Android Auto gehört zur Serienausstattung. Die Bedienung ist intuitiv, und die Navigation bietet Echtzeit-Verkehrsinformationen. Für zusätzlichen Komfort sorgen beheizbare Sitze, eine Drei-Zonen-Klimaautomatik und ein Head-up-Display, das wichtige Informationen direkt ins Sichtfeld des Fahrers projiziert.

Stärken und Schwächen des Outlander PHEV Hohe elektrische Reichweite für den Alltag

Flexibles Laden dank Schnellladefunktion

Komfortables Fahrverhalten und hochwertige Innenausstattung

Begrenzte Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn

Ladeinfrastruktur in Europa nicht optimal für CHAdeMO

Vergleich mit Hyundai Santa Fe und VW Tayron Im Vergleich zu seinen Konkurrenten Hyundai Santa Fe und VW Tayron bringt der Outlander PHEV eine ausgewogene Kombination aus Batteriegröße und elektrischer Reichweite mit. Sein Antriebssystem ist für den Alltag insgesamt gut geeignet. Beim Verbrauch kann der Mitsubishi mit dem VW jedoch nicht mithalten. Der Tayron verfügt zwar über die kleinere Batterie, weiß seine Energie aber effizienter zu nutzen. Im Vergleich zum Hyundai Santa Fe fährt der Outlander im reinen E-Modus weiter und kann an eine DC-Ladestation, verfügt aber über einen deutlich kleineren Laderaum.