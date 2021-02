B&B Mercedes-AMG G 63 700 PS aus Siegen

Mit 585 PS ist das Topmodell der Mercedes-AMG G-Klasse bereits ganz gut bestückt. Dem Siegener Tuner B&B Automobiltechnik sind das allerdings noch zu wenig Pferdestärken. Aus diesem Grund bietet er für den G 63 nun zwei Leistungsstufen an, die für ein wenig mehr Vortrieb sorgen.

Die erste Stufe schraubt die Leistung des Achtzylinders auf 650 PS und die Kraft auf 940 Newtonmeter rauf. Der Preis für das kleine Upgrade beläuft sich auf 5.246 Euro. Der Tuner erreicht die Leistungssteigerung durch eine spezielle CPU-Steuereinheit, einer Modifizierung der elektronischen Motorelektronik in Verbindung mit einer geringfügigen Ladedruckerhöhung sowie einer Änderung der Drehmomentbegrenzung.

B&B Automobiltechnik GmbH B&B Automobiltechnik legt die G-Klasse auf Wunsch bis zu 30 Millimeter höher oder 35 Millimeter tiefer.

Für 7.398 Euro gibt es 115 PS extra

Das große Upgrade steht für 7.398 Euro parat und bietet 700 PS und 1.000 Newtonmeter. Auch hier verbaut das Team aus Siegen eine spezielle CPU Steuereinheit, ändert die Ansaugwege und Luftführungen und erhöht den Ladedruck um 0,25 bar. Zudem passt es die elektronische Motorsteuerung an diese Änderungen an. Wer nicht gerade einen G 63 bei sich in der Garage stehen hat, der kann auch mit einem der kleinen Brüdermodelle um eine Leistungssteigerung auf 500 PS (G 500), 400 PS (G 400d) beziehungsweise 350 PS (G 350d) bitten.

Neben der reinen Leistungserhöhung bietet B&B Automobiltechnik einen Sportfedernsatz für 698 Euro an. Dieser sorgt für eine Tieferlegung um 35 Millimeter. Wer hingegen lieber um weitere 30 Millimeter über den Dingen thront, für den bietet der Tuner ein Höherlegungskit für 798 Euro an. Ebenfalls verfügbar sind Distanzscheiben in diversen Breiten. Die Leichtmetallfelgen B25 im 20 Zoll-Format runden auf Wunsch die Optik des Mercedes-AMG G 63 sportlich ab.

Fazit

Wer rund 65 Euro pro Extra-PS für seinen G 63 ausgeben möchte, ist bei B&B Automobiltechnik genau richtig. Bis zu 700 PS stark verlassen die Geländewagen mit dem Stern in der Front die Werkhallen in Siegen. Gleichzeitig bietet der Tuner eine Höher- beziehungsweise Tieferlegung sowie sportliche Felgen an.