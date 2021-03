Dähler BMW M340i xDrive Als Hybrid mild, als Competition Line mit 455 PS

Ab Werk rollt der drei Liter große Reihensechszylinder im BMW M340i xDrive mit einer Systemleistung von 374 PS und 500 Nm Drehmoment vom Band. Der 48-Volt-Startergenerator erzeugt dabei bis zu 8 kW (11 PS) und unterstützt den Verbrenner beim Beschleunigen.

Leistungsupdate in zwei Stufen

Dähler aus der Schweiz sieht im mild hybridisierten Antriebsstrang noch Potenzial, wobei das Augenmerk ausschließlich auf den Verbrenner fällt. Per neuer Motorsteuerung legt die Systemleistung in der ersten Leistungsstufe auf 435 PS und 610 Nm zu. Zündet Dähler Stufe zwei, so steigen diese Werte auf 455 PS und 640 Nm. Damit der 3er seine Power auch ausleben kann, ist hier eine Anhebung der serienmäßigen Vmax-Begrenzung in Vorbereitung.

Dähler

Begleitet wird das Treiben vom Sound aus einer Edelstahl-Sportabgasanlage, die auf Wunsch mit vier keramikbeschichteten 90-mm-Endrohren bestückt wird. Agiert die Abgasanlage noch im zulassungstechnisch sicheren Terrain, so bringt einen die optionale Klappensteuerung zwar akustisch groß raus, treibt einen aber auch in die Illegalität.

Verschiedene Fahrwerksoptionen

Dynamisch abwärts geht es mit dem voll einstellbaren Dähler-Competition-Gewindefahrwerk, einfach abwärts bringen die Karosserie kürzere Sportfedern. Ein Gewindefahrwerk, das mit dem originalen elektronische Dämpfersystem EDC harmoniert ist noch in Vorbereitung.

Bereits verfügbar sind neue Räder für den 3er. Bestückt mit 235/35er Pneus vorn und 275/30er Reifen hinten wandern ultraleichte 20-Zoll-Schmiederäder vom Typ "Dähler CDC1 Forged" in die Radkästen. Die Farbe der Pulverbeschichtung kann der Kunde bestimmen.

Auf Wunsch wandert auch ein neuer Frontsplitter an die Serienschürze. Die Außenspiegel können sich neu in Schale werfen – optional im Karbon-Look – und für die Niereneinfassung stehen drei Design-Varianten zur Wahl. Offeriert wird von Dähler auch eine Karbon-Spoilerlippe für den Heckdeckel. Die ist allerdings ohne Zulassung.

Fazit

Dähler aus der Schweiz schnürt für den BMW M430i xDrive ein Tuningpaket mit den üblichen Inhalten. Chiptuning, Fahrwerk, Felgen und ein paar Aeroanbauteile. Leistungsmäßig sind bis zu 455 PS drin.