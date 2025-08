Fiat Toro: Mini-Pick-up macht auf Maserati

Der Fiat Toro gehört seit seiner Markteinführung immer zu den erfolgreichsten Modellen auf dem südamerikanischen Markt. Die aktuelle Modellgeneration, die 2015 an den Start ging und mittlerweile in einer Auflage von über 600.000 Einheiten gebaut wurde, erhält zum Modelljahr 2026 seine zweite Modellpflege. Mit der wird der Pick-up moderner und auch deutlich imposanter. Die offizielle Premiere steht zwar noch aus, zahlreiche Teaser verraten aber schon weitestgehend, wohin die Reise geht.

Grill im Maserati-Stil

Die Imposanz basiert dabei hauptsächlich auf der neuen Frontgestaltung. Hier setzt Fiat auf einen großen Kühlergrill, der bis zur Motorhaube reicht und von zehn senkrechten Chromlamellen sowie einem zentralen Fiat-Schriftzug geprägt wird. Der wuchtige Auftritt erinnert stark an die Front aktueller Maserati-Modelle. Den unteren Teil der Schürze kennzeichnet ein neu gestalteter Unterfahrschutz. Die Scheinwerfer zeigen sich nun mit einem neuen LED-Innenleben bestückt. Am Heck zeigen sich ebenfalls neu gezeichnete Rückleuchten. Die aufgefrischte Schürze deutet links und rechts Entlüftungsschächte an.