Ford Bronco Sondermodelle bei Moab Easter Jeep Safari Ziemlich beste Feinde

Wenn bei der Hochzeitsfeier die bestens gelaunte und todschick aufgestylte Ex auftaucht, entgleisen dem Brautpaar die Gesichtszüge und die Feiergemeinde feixt. So ungefähr kann man sich den Stunt vorstellen, den Ford hier durchzieht: An Ostern schicken die Ford-Verantwortlichen vier umfangreich modifizierte Sonderversionen des neuen Bronco ins Herz der Jeep-Gemeinde, der Moab Easter Jeep Safari.

Ford auf dem größten Jeep-Treffen der Welt

Das größte Jeep-Treffen der Welt findet seit 1967 jährlich an Ostern in Moab, Utah statt. Entgegen der landläufigen Meinung handelt es sich bei dem mehrtägigen Offroad-Event jedoch um keine Veranstaltung des Herstellers, die Moab Easter Jeep Safari wird seit jeher vom ortsansäßigen Geländewagen-Verein Red Rock 4-Wheelers organisiert. Dementsprechend kann Jeep auch nichts dagegen unternehmen, dass der Rivale aus Dearborn nun etliche Broncos in Moab aufreizend mit den Wimpern klimpern lässt.

Ford Camping und Freizeit ist das Motto der Bronco-Sondermodelle, die Ford auf der Moab Easter Jeep Safari vorstellt.

Mehrere tausend Jeep-Fahrer treffen sich zur Safari in dem ansonsten recht verschlafenen Nest Moab. Dessen Hauptattraktion ist die umgebende Canyon-Landschaft, durch die während der Safari zahllose Ausfahrten veranstaltet werden. Wenn man sich nun vergleichsweise ausmalt, Opel würde zum GTI-Treffen am Wörthersee ein Rudel aufgebrezelte Performance-Astras und -Corsas mitten in die Feiermeute stellen, hat man eine ungefähre Vorstellung von dieser Ford-Idee.

Neben den vier Bronco-Sondermodellen stellt Ford auch weitere Fahrzeuge für Probefahrten zur Verfügung und präsentiert das Zubehörprogramm zum neuen Geländewagen, der in diesem Sommer bei den US-Händlern steht. Für die Ausstellungsfahrzeuge arbeitete Ford mit den Ausrüstern ARB, RTR Vehicles und 4-Wheel Parts zusammen, die entsprechendes Zubehör für den Bronco entwickelt haben.

Hierzu gehören Fahrwerks- und Höherlegungssätze, angepasste Räder und Karosserieteile, Tuning-Teile für den Antriebsstrang sowie eine umfangreiche Liste von Camping- und Offroad-Zubehör wie Zelte, Gepäckträger, Aufbewahrungslösungen und Beleuchtung. Was die Zubehör-Anbieter und Ford alles in die Custom-Broncos installiert haben, zeigen wir in der Bildergalerie. Und wenn Sie nachsehen wollen, was Jeep dort in den vergangenen Jahren alles präsentiert hat: Bitte hier entlang.

Fazit

Ring frei zur nächsten Runde: Mit der Partycrasher-Nummer auf der Moab Easter Jeep-Safari revanchiert sich Ford für den letztjährigen PR-Stunt von Jeep: Im Juli 2020 hatte Jeep am Tag der Bronco-Vorstellung mit dem gewaltigen Wrangler Rubicon 392 die Aufmerksamkeit der Offroad-Fans gekapert. Auch das ausdauernde Schienbein-Treten zwischen Ford F 150 Raptor und Ram TRX gehört hier mit in die Vorgeschichte.