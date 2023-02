VelociRaptor 600 mit neuer Sherco Edition Hardcore-Enduros als Sonderausstattung

Bereits im Herbst 2021 stellte Hennessey Performance den Velociraptor 600 auf Basis der damals neuen Raptor-Version des Ford F-150 vor. Der Pick-up im Trainingsanzug tritt im Serienzustand mit einem 456 PS sowie maximal 691 Newtonmeter starken 3,5-Liter-V6 samt doppelter Turboaufladung an. Hennessey ergänzt eine neu programmierte Motorelektronik, ein anderes Ansaugsystem und einen modifizierten Ladeluftkühler inklusive passender Leitungen. Der Preis für das Motor-Upgrade: 19.950 Dollar (aktuell umgerechnet knapp 18.400 Euro).

Das trieb den Leistungswert bei Vertretern des Modelljahrgangs 2021 auf 608 PS und das maximale Drehmoment auf 843 Newtonmeter, wobei Hennessey per Elektronik den überwiegenden Teil der Power Richtung Hinterachse schickt. Damit beschleunigt der Velociraptor 600 damals in 4,2 Sekunden von null auf 60 mph (96,6 km/h) und absolvierte die Viertelmeile in 12,9 Sekunden, wobei am Zielstrich ein Tempo von 177 km/h anliegt.

Geländegängiger als der Serien-Pick-up

Hennessey geht es aber nicht nur darum, den Ford F-150 Raptor schneller zu machen. Wer 17.950 Dollar (etwa 16.500 Euro) investiert, kann den Pick-up, der ab Werk bereits über ein performantes Offroad-Fahrwerk verfügt, noch geländegängiger gestalten lassen. Ein Lift-Kit hebt die Karosserie um 7,6 Zentimeter an, während die Vorderachse parallel eine Niveauregulierung erhält. Seine hauseigenen 20-Zoll-Felgen ummantelt Hennessey mit 35-Zoll-Offroad-Reifen. Optional hat Hennessey aber auch Rad-Reifen-Kombinationen mit 37 Zoll großen Pneus im Programm. Und eine Brembo-Bremsanlage, die vorne mit Sechskolben-Sätteln arbeitet.

Das aus Stoßstangen für beide Seiten des Autos bestehende Karosserie-Paket zahlt dank vergrößerter Rampenwinkel ebenfalls auf die Offroad-Fähigkeiten des Raptor ein. Das vordere Pendant zeigt sich zudem um LED-Zusatzleuchten ergänzt. Hinzu kommen auf optischer Seite die für Hennessey typischen Karosserie-Aufkleber und Plaketten.

Neue Sonderserie Sherco Edition

Im Modelljahr 2022 verfügt der Hennessey Velociraptor 600 über andere technische Daten als zuvor: Die Leistung geht etwas runter (566 PS), während das Drehmoment-Maximum auf 911 Newtonmeter wächst. Diese Daten präsentiert auch die im Januar 2023 eingeführte Sherco Edition. Zudem trägt der getunte Pick-up in dieser Sonderserie ein spezielles Karosseriedekor. Das Highlight befindet sich aber auf der Ladefläche: Ein Gestell von Risk Racing, das neben einem Fünf-Gallonen-Kanister (knapp 19 Liter) zwei Motorräder aufnehmen kann. Hinzu kommt eine Pritschenverlängerung, die zudem als Rampe dient.

Weil ein Motorradgestell ohne Motorräder ziemlich langweilig wäre, liefert Hennessey die auch optisch passenden Zweiräder direkt mit. Der Velociraptor 600 kommt in der Sherco Edition mit zwei Enduros des gleichnamigen französischen Herstellers, wobei die Kundinnen und Kunden zwischen dem Zweitakt-Modell 300 SE und dessen Viertakt-Pendant 300 SEF wählen können. In beiden Fällen verfügen die flüssigkeitsgekühlten Einzylindermotoren über veränderte Zylinderköpfe. Hinzu kommen zusätzliche Schutzelemente für den Motor und die Fahrwerkselemente sowie optische Anpassungen.

Sherco Edition ab 205.000 Dollar

Seit Jahresbeginn 2022 liefern die Amerikaner den VelociRaptor 600 aus, wobei das zahme Urvieh pro Modelljahr auf 250 Exemplare limitiert ist. Wer den dynamischen Pick-up als Komplettfahrzeug ordert, zahlte für Autos des Modelljahres 2021 mindestens 85.950 Dollar (gut 79.000 Euro). Mehrere Stufen teurer ist die Sherco Edition auf Basis des 2022er Velociraptor 600, die ab 205.000 Dollar (ungefähr 189.000 Euro) erhältlich ist.

Fazit

Als Velociraptor 600 tritt der Pick-up-Saurier für Hennessey-Verhältnisse vergleichsweise zurückhaltend auf. Das ändert sich in der Sonderserie namens Sherco Edition kaum; doch hier sorgen ja die mitgelieferten Enduro-Maschinen für maximalen Offroad-Fahrspaß.