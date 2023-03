Irmscher Grandland GSe Hybrid-SUV noch sportlicher

Mit der GSe-Variante des Grandland hat Opel einen 300 PS starken Plug-in-Hybrid-SUV im Programm. Als GSe wurde er von den Rüsselsheimer bereits ab Werk sportlicher als seine Brüder ausgelegt. Die Lenkung agiert direkter, das Fahrwerk soll für ein Maximum an Handling und Komfort sorgen.

Felgen und Fahrwerk

Trotz der bereits sportlichen Grundausrichtung des GSe, will Opel-Haustuner Irmscher davon noch mehr gefunden haben. Kürzere Federn für das Sportfahrwerk senken die Karosserie um weitere 30 Millimeter ab und sollen für noch mehr Querdynamik sorgen. In das gleiche Horn stoßen die neuen hauseigenen Leichtmetallfelgen. Irmscher setzt auf Heli Star-Räder mit 20 Zoll Durchmesser und Fünf-Speichen-Design, die in einer schwarzen oder frontpolierten Variante zur Verfügung stehen. Der Nabendeckel im Motorsport-Look kann optional als Akzent in unterschiedlichen Farben gewählt werden. Der Komplettradsatz mit 235/40er-Reifen kostet ab 2.350 Euro. Alternativ können 19 Zoll große High Star-Felgen mit 235/45er-Reifen verbaut werden (Komplettradsatz ab 2.150 Euro).

Die Flanken des Grandland werten auf Wunsch ovalen Trittrohre in Schwarz oder in poliertem Edelstahl (ab 768 Euro) auf. Ebenfalls auf der Optionsliste finden sich Dekorsätze mit Irmscher-Schriftzug (ab 116 Euro).

Vom Hybridantrieb im Grandland lässt Irmscher die Finger weg.

Umfrage 206585 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Für den Opel Grandland GSe fährt Irmscher nur das ganz kleine Tuningbesteck auf. Neue Räder, Sportfedern und etwas Dekor – das war es schon. Der 300-PS-Hybridantrieb bleibt unangetastet.