JB Car Design Ram 1500 Limited Überraschend billig im Unterhalt

Wer behauptet, in der Tuning-Branche ginge es nur darum von Haus aus starke Autos noch starker zu machen, der irrt. Manchmal gilt es auch eine möglichst universale Einsatzfähigkeit zu gewährleisten. In der Tat gibt es sicherlich wenige Situationen, mit denen der von JB Car Design umgestaltete Ram 1500 Limited nicht fertig wird. Der modifizierte Pickup wirkt, als käme selbst beim Niederwalzen eines Kleinwagens keine nennenswerte Regung beim Fahrer an.

Seilwinde zieht sechs Tonnen

Der Ram steht auf 22-Zöllern und reckt sich drei Zoll höher in die Luft als die Serienversion. Dazu kommen ein Unterfahrschutz für den Motor und angepasste Front- und Heckstoßstangen. Um etwaige Unwuchten durch Ladung oder Stützlast auszugleichen, spendiert der Tuner aus Alsdorf für 1.870 Euro ein fernbedienbares Luftfahrwerk an der Hinterachse. Wem die maximale Zugkraft von 3,5 Tonnen an der Anhängerkupplung nicht ausreicht, der kann auf die elektrische Seilwinde an der Vorderseite zurückgreifen. Die zieht nämlich satte sechs Tonnen. Zusätzliche Leuchten, ein Stahlkäfig über der Ladefläche, Spurverbreiterungen und der Spezial-Lack „Stone Crunch“ runden das martialische Erscheinungsbild ab.

JB Car Design Dank einer umfangreichen Hohlraumversiegelung sollten Kunden lange von Rost verschont bleiben.

Doch ist der Ram wirklich so ein Brutalo? Einer, der auf seinem Weg über Stock und Stein erbarmungslos Geld und Ressourcen verbrennt? Mitnichten. JB Car Design trägt durch eine vollumfängliche Hohlraumversiegelung nicht nur Sorge für die Rostbeständigkeit. Auch ein nachhaltiger Betrieb im Alltag soll durch den Einbau einer LPG-Gasanlage gewährleistet werden. Mit zwei verbauten Tanks soll der Ram eine Reichweite von 2.000 Kilometern abdecken können – zum Tank-Füllungs-Preis von 100 bis 150 Euro. Dazu kommt die Pickup-Zulassung, die den Steuerbetrag auf 198 Euro pro Jahr deckelt. Nicht schlecht für so einen Koloss mit 400 PS und 5,7-Liter-Hemi-V8. Allerdings ist der Ram erst mittelfristig wirtschaftlich, denn zunächst möchte er mit 120.000 Euro bei JB Car Design ausgelöst werden.

Fazit

Hätten Sie das gedacht? 2.000 Kilometer Reichweite mit einer 150-Euro-Tankfüllung – das schafft kaum ein herkömmlicher Verbrenner. Okay, es mag dennoch wirtschaftlichere Fahrzeuge geben. Nur sehen die meistens nicht so cool aus.