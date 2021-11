Manhart Performance Alfa Giulia QV 600 Wuppertaler Bellezza

Wenn wir über italienische Leidenschaft sprechen, dann ist Wuppertal vielleicht keine der allerersten Assoziationen. Damit tun Sie der Stadt in NRW allerdings Unrecht, denn genau dort lodert die Leidenschaft sogar ziemlich heiß – zumindest bei Tuner Manhart Performance. Das Team hat sich die Alfa Romeo Giulia QV zur Brust genommen und der Sportlimousine ordentlich Feuer gemacht. Neben dem klassischen Look in akzentgestreiftem Schwarz, der sonst mehrheitlich BMW-Modelle ziert, gibt es ein sattes Leistungsplus.

Manhart Gelbe Akzentstreifen zieren auch die mattschwarzen 20-Zöller aus eigenem Haus.

Zunächst zur Optik. Statt Gold setzt Manhart für die Giulia Gelb als Akzentuierung ein. Schmale Linien rahmen Felgen, Heckdiffusor und Kühlergrill ein. Dazu kommen silbergraue Rennstreifen, die sich mittig vom Heck bis zur Schnauze über die rassige Karosserie ziehen. Das Interieur verbleibt im Serienzustand, kann auf Wunsch jedoch umfangreich individualisiert werden. Zum Giulia-Schriftzug auf der Heckklappe gesellt sich links die Signatur des Tuners. An die Achsen stecken die Wuppertaler hauseigene mattschwarze Classic Line Felgen in den Dimensionen 8,5X20 Zoll vorne und 10X20 Zoll hinten. Ein Fahrwerksfedersatz von H&R bringt Pneus und Radhäuser 40 Millimeter dichter zueinander.

Fast 150 Extra-PS

Serienmäßig leistet der doppelt aufgeladene 2,9-Liter-V6 510 PS und maximal 600 Newtonmeter Drehmoment. Manhart optimiert und modifiziert die Maschine hoch auf einen Output von 653 PS und 790 Newtonmetern. Dafür erhalten Lader, Ladeluftkühlung und Motorsteuerung ein Upgrade. Die Abgase strömen durch eine Edelstahlanlage mit Remus-Klappensteuerung, 200-Zellen-Kat und 100-Millimeter-Karbon-Endrohrblenden. Optional sind Race-Downpipes ohne Katalysator im Angebot, allerdings nur für den Export. Damit die Achtgang-Automatik mit der Mehrleistung klarkommt, erhält auch sie eine entsprechende Anpassung.

Manhart Den doppelt aufgeladenen 2,9-Liter-V6 hebt Manhart von 510 auf 653 PS.

Wenn Sie jetzt glauben, die Wuppertaler hätten damit ihr gesamtes Pulver ins Feuer der automobilen Leidenschaft geschossen, dann irren Sie sich. Der Tuner hat bereits angekündigt, in Kürze die Alfa Giulia QV 700 vorzustellen. Die wird, ihrer Bezeichnung entsprechend, nicht nur noch mehr Leistung bringen, sondern auch ein wildes Aero-Kit spendiert bekommen. Für uns klingt das ein bisschen nach einer möglichen Optik à la Giulia GTAm – womit Manhart durchaus eine Nische besetzen könnte. Das 173.000 Euro teure Original ist nämlich längst ausverkauft.

Die Preis? Die Leistungssteigerung steht ab 5.850 Euro in der Preisliste, die Abgasanlage kostet 3.390 Euro und der Sportfedersatz 450 Euro. Für die o.g. Leichtmetallfelgen inklusive der Michelin- oder Continental-Reifen (255/30ZR20 bzw. 295/25ZR20) ruft Manhart 4.750 Euro auf.

Fazit

Es muss nicht immer BMW sein. Tuner Manhart Performance aus Wuppertal versteht sich auch auf italienische Schönheiten. Die Alfa Giulia QV erhält neben dem typischen Dekor auch einen ordentlichen Leistungszuwachs auf 653 PS.