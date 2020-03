Alfa Romeo Giulia GTA und GTAm (2020) Minus 100 Kilo, Plus 30 PS

Alfa Romeo präsentiert die Giulia als GTA und GTAm. Das bedeutet: Weniger Kilos und mehr PS als in der Basis-Variante Quadrifoglio Verde. Allerdings nicht für allzu viele Kunden.

Schluss mit Spekulationen und Gerüchten, Zeit für Fakten. Alfa Romeo feiert dieses Jahr 110-jähriges Jubiläum und beschenkt die Kunden mit gleich zwei Sondermodellen der Giulia. Zumindest einen Teil der Kundschaft, denn zusammen wird es 500 Exemplare geben. Zum Jahresanfang hatte der italienische Hersteller in einem Teaser ein „bedeutsames Comeback“ angekündigt, bei dem wir bereits gemutmaßt hatten, es dürfte sich um eine Renaissance des Traditionskürzels GTA (Gran Turismo Alleggrita) handeln.

Aerodynamik und Diät

Im Wortsinn (Gran Turismo Alleggerita = Reisewagen in Leichtbauweise) gehen mit der Modellbezeichnung verschiedene Leichtbau-Maßnahmen einher. Durch die erweiterte Verwendung leichter Materialien spricht Alfa Romeo von einer Gewichtsreduktion um 100 Kilo im Vergleich zum Basismodell Giulia Quadrifoglio Verde (QV). Dazu trägt beispielsweise die neue Titanabgasanlage von Akrapovic bei, die mittig platziert von einem Kohlefaser-Diffusor eingefasst wird. Aber auch Kardanwelle, Motorhaube, Dach, Sitzschalen und Stoßfänger sind im GTA-Modell aus Kohlefaser und drücken das Leergewicht nach unten.

Alfa Romeo Darf's noch ein bisschen weniger sein? Die Giulia GTAm verzichtet auf eine Rückbank und spart sich insgesamt 150 Kilo Leergewicht.

Weitere 50 Kilo schält Alfa der GTAm-Ausführung von den Rippen. In dieser Gestalt rückt die Sport-Limousine noch näher an die Rennstrecke, was durch den Entfall der Rückbank, Scheiben aus Polycarbonat (hinten), Sechspunktgurte, einen Überrollbügel und Schlaufen statt Türöffner eindrucksvoll illustriert wird. Zusätzlich wurden bei beiden Modellvarianten die Aerodynamik-Komponenten überarbeitet, um mehr Abtrieb zu generieren. Auch die um 50 Millimeter verbreiterte Spur (vorne und hinten) wird zusammen mit der modifizierten Abstimmung von Federn und Dämpfern, sowie den neuen 20-Zoll-Rädern das Fahrverhalten beeinflussen. Das GTAm-Modell trägt außerdem einen ausladenden Spoiler auf dem Heck, der auch das wesentliche optische Unterscheidungsmerkmal zum GTA-Exterieur ist.

Drei Zehntel schneller

Als Motor dient weiterhin der bereits in der QV-Version verbaute 2,9-Liter-V6-Biturbo, allerdings mit 540 statt 510 PS. Hauptverantwortlich für die Mehrleistung ist abermals die neue Titanabgasanlage. Die Sprintzeit verbessert sich damit von 3,9 auf 3,6 Sekunden von null auf hundert, das Leistungsgewicht liegt bei 2,82 Kilo pro PS.

Alfa Romeo Wer den Sound der QV bereits kennt wird erahnen, dass eine neue Titanabgasanlage sich nicht ziviler äußern wird.

So, läuft Ihnen bereits das Wasser im Mund zusammen? Dann aber schnell, denn Reservierungen sind ab sofort möglich. Der Käufer ersteht übrigens nicht nur ein limitiertes Fahrzeug, sondern auch ein Rahmenprogramm. Die Übergabe etwa erfolgt durch einen Alfa Romeo-Markenbotschafter. Zudem gibt es ein Begrüßungspaket bestehend aus einem Helm von Bell im GTA-Design, einem Rennanzug, Handschuhen, Schuhen und einer Schutzhaube für das Auto. Reicht noch nicht? Gut, Alfa legt noch ein Fahrtraining obendrauf. Zu den Preisen hat sich der Hersteller noch nicht geäußert, als QV kostet die Giulia aktuell mindestens 79.000 Euro.

Fazit

Die Giulia hat ein Problem. Quasi jeder findet das Auto begehrenswert, aber kaum jemand unterschreibt in der Konsequenz einen Kaufvertrag. Vielleicht hilft der emotionale Extra-Anschub mit einem limitierten GTA-Modell ja nach.