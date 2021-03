Manhart Performance tunt BMW M3 und M4 Das ist erst der Anfang

Die Modellbezeichnungen MH3 600 und MH4 600 geben wenig Rätsel auf und verraten eigentlich doch nicht alles. Klar, es handelt sich um BMW M3- oder M4-Modelle, die bei Manhart optimiert wurden. Auch klar: Der Output wird sich wohl irgendwo bei 600 PS angesiedelt haben. Aber wo genau? Das kommt darauf an, welches BMW-Modell als Basis dient.

Manhart Performance Wie viel Power am Ende wirklich geleistet wird, hängt von der Basis ab. Comeptition oder Standard?

Die Competition-Modelle mit ihren serienmäßigen 510 PS und 650 Newtonmetern Drehmoment schraubt Manhart hoch auf 620 PS und 750 Newtonmeter. Die Standard-Ausführung der bayerischen Sportler (480 PS) hebelt der Tuner hoch auf 590 Pferde. Sie sehen also, die Bezeichnung "600" beschreibt hier einen Mittelwert. In jedem Fall sorgt ein hauseigenes Steuergerät für die Leistungssteigerung.

21-Zöller aus eigener Feder

Dazu kommt noch eine neue Abgasanlage, die entweder ab KAT in ein karbonumhülltes Endrohr mündet, oder Sie entscheiden sich für optionale Mittelschalldämpfer-Ersatzrohre. Für die passende Tieferlegung sorgen Federn von H&R, die Räder stammen wiederum aus der Feder von Manhart selbst. Die 21-Zöller gibt es in Gold oder Schwarz – ein Design, das sich auch auf der Karosserie fortsetzt, sofern der Kunde das wünscht.

Manhart Racing Auf Wunsch gibt es die 21-Zöller von Manhart auch in Gold.

Weitere Leichtbau-Teile aus Karbon befinden sich aktuell noch in der Entwicklung. Darunter Motorhaube, Frontsplitter, Heckflügel und Side-Flaps. Und auch ein Phase-2-Programm hat Manhart Performance bereits auf dem Tableau. Damit will der Tuner laut eigener Aussage ein völlig neues Level erreichen. Details verraten die Wuppertaler bislang allerdings nicht. Was die Serienversion schon alles mitbringt, erfahren Sie in unserer Fotoshow.

Umfrage 15031 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Die BMW M-Modelle sind seit jeher eine beliebte Grundlage für Tuner aus aller Welt. Krasse Leistungssteigerungen waren bei den Vorgänger-Generationen keine Seltenheit. Mal schauen, in welche Regionen die Baureihen G80 und G82 vordringen können. 620 PS sind ja schonmal ein solider Anfang.