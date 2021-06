Mansory tunt Porsche Taycan mit Anbauteilen Nicht besser aber anders

Wissen Sie, welches Anbauteil noch leichter ist als eines aus Karbon? Es ist das Karbon-Anbauteil, das Sie gar nicht erst anbauen. Bringt das Mansory-Programm also einen Gewichtsvorteil? Nunja, kommt drauf an, was Sie buchen. Wer bei der Karbon-Ausführung der Fronthaube bleibt, spart in der Tat ein paar Kilos ein, denn reden wir nicht um den heißen Brei herum: Sportwagen hin oder her – bei Elektroautos geht es um Effizienz und die erreicht man durch Diät und schlanke Linie.

Mansory Im Sinne der Windschlüpfigkeit sind Aero-Anbauteile kein Gewinn.

Weniger Reichweite

Macht also ein Aero-Anbauteil-Programm den Taycan besser? Nein, höchstens "anders". Dem Luftwiderstandsbeiwert sind zusätzliche Finnen, Splitter, Diffusoren und ausladende Schweller jedenfalls nicht dienlich. Übrigens auch keine 22-Zoll-Räder mit Y-Speichen, wie sie Mansory ebenfalls für den Zuffenhausener Stromer anbietet (10 x 22 vorne, 11,5 x 22 hinten). Wer sein Auto dort in Behandlung gibt, bezahlt also nicht nur mit Geld, sondern sicherlich auch mit einer reduzierten Reichweite. Im Austausch erhält man eben einen individuellen Look, den man sich mit einer Umgestaltung des Innenraums noch zusätzlich personalisieren kann.

Porsche / Patrick Lang Der Vollständigkeit halber: Karbon-Teile gibt´s auch ab Werk bei Porsche. Wer alles wählt, was geht, zahlt insgesamt rund 12.000 Euro.

Wem es lediglich um die optische Wirkung von Karbon geht, der wird übrigens auch bei Porsche selbst fündig – nur ganz billig ist das wie üblich nicht. Wer alles am Taycan in Kohlefaser ausführen lässt, was das Exclusive-Programm hergibt, investiert rund 12.000 Extra-Euros. Ob Sie das bei Mansory günstiger bekommen, erfahren Sie auf Anfrage. Auf Leistungs-Tuning verzichtet der Tuner aus dem Fichtelgebirge übrigens – bis jetzt zumindest.

Fazit

Ob Aero-Anbauteile am Taycan zielführend sind, kommt auf Ihre Ziele an. Wenn Ihnen der Sinn nach individueller Optik steht, dann werden Sie sicher fündig. Der Effizienz eines Elektroautos dürfte es dagegen nicht wirklich zuträglich sein.