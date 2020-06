Novitec Ferrari F8 Tributo Mit 787 PS auf bis zu 340 km/h

Schöne, schnelle und vor allem teure Fahrzeuge kommen von Hause aus mit einer ordentlichen Portion Leistung auf die Straße. Tuner wie Novitec verpassen den starken Sportwagen nachträglich noch ein paar Extra-PS. So nun auch beim Ferrari F8 Tributo. In Form von Motortuning holen die Veredler weitere 67 PS aus dem 3,9 Liter großen Serien-V8-Triebwerk des Italieners. Gleichzeitig steigt das maximal abrufbare Drehmoment um 112 Newtonmeter an. Am Ende liegen 787 PS und 882 Newtonmeter an den bis zu 22 Zoll großen Rädern an.

Novitec In 2,7 Sekunden liegt Tempo 100 an.

Das Motorentuning basiert auf einer Plug-and-Play-Technologie zweier Steuermodule, die an die Motorelektronik des Zweisitzers adaptiert werden. Sie steuern den Achtzylinder mit neu programmierten Kennfeldern für Einspritzung und Zündung. Gleichzeitig modifizieren sie die elektronische Ladedrucksteuerung. Von der Leistungssteigerung profitieren auch die Fahrleistungen. So benötigt der Sportler aus dem Stand bis Tempo 100 2,7 Sekunden und schafft eine Höchstgeschwindigkeit von über 340 Kilometer pro Stunde.

Für einen satteren Klang sorgt optional eine Hochleistungsauspuffanlage aus Edelstahl. Wahlweise können die Sportauspuffanlagen mit den in ihrer Kombination aus Carbon und Edelstahl betont sportlich gestylten Endrohren oder mit den serienmäßigen Auspuffblenden kombiniert werden. Die speziell auf die Hochleistungspneus abgestimmten Sportfedern sorgen zudem für eine 35-Millimeter-Tieferlegung. Um die Alltagstauglichkeit ein wenig zu erhöhen steht ein Frontlift parat, der die Karosserie per Knopfdruck an der Vorderachse um vier Zentimeter anhebt.

Fazit

Novitec hat sich den Ferrari F8 Tributo geschnappt und ihn auf 787 PS aufgemöbelt. Bis zu 340 km/h sind nun möglich.