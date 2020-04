Range Rover Autobiography LWB SV von Klassen Gepanzerter Fünf-Tonner für Präsidenten

6.216 Millimeter lang, 4.900 Kilogramm schwer und bis zu sechs Sitzplätze. Nein, die Rede ist nicht von einem Reise-Elefanten, sondern von dem neuen Sonderschutzfahrzeug aus dem Hause Klassen auf Basis des Range Rover Autobiography LWB SV. Der gepanzerte SUV im Wert von rund 1,2 Millionen Euro verfügt über Scheiben aus Panzerglas und hält den Kalibern 7,62 x 39 mm (BZ) und 7,62 x 51 mm aus zehn Metern Entfernung stand. Er erfüllt somit die Anforderungen der Widerstandsklasse VR8 und verfügt über ein Zertifikat des akkreditierten Deutschen Beschussamts.

Ein aktives Feuerlöschsystem, die Chassis-Verstärkung und die Labyrinthe an den Fahrzeugtüren sorgen dafür, dass die Insassen rund um die Uhr geschützt sind. Hinzu kommt ein spezielles Sauerstoffsystem. Es ermöglicht eine minutenlange autarke Atemluftversorgung des Innenraums gemäß DIN EN 12021.

Klassen Hier lässt es sich komfortabel von einer Parade zur nächsten Fahren.

Über ein Meter länger als der "lange" Range

Für einen Komfortgewinn streckte Klassen das ab Werk schon lange Fahrzeug um weitere 1.016 Millimeter im mittleren Bereich zwischen den Vorder- und Hintertüren. Gleichzeitig sorgen die schalldichten Materialien und elektrischen Antriebsvorhänge für einen ungestörten Aufenthalt. Die Trennwand im Innenraum zur Fahrerkabine besteht aus elektrochromem Glas und verändert auf Knopfdruck seine Transparenz.

Extra gepolsterte Sitze in Fahrtrichtung und zwei herausklappbare Sitze gegenüber ermöglichen eine vis-à-vis Situation. Front- und Heckscheibe verfügen über eine integrierte Erwärmung, spezielle Fensterhebermechanismen und schwere Türscharniere wurden eigens entwickelt. Trittstufen und Handgriffe erleichtern den Ein- und Ausstieg.

Umfrage 36 Mal abgestimmt Würde Ihnen der normale Range auch reichen? Ja - und der ist schon lang. Nein. Ich will das ganz große Paket! mehr lesen

Klassen fertigt jedes Sonderschutzfahrzeug individuell nach Kundenwunsch an. So bauen sie optional Stroboskope in einer Kombination aus rot und blau oder einfarbig, Standartenhalter, Fußstützen, eine Schiebeluke mit Handschiene für Paraden oder eine Couch ein. Ein Panoramadach aus Panzerglas ist auch erhältlich.

Fazit

Wer sich unsicher fühlt, dürfte in dem Range Rover von Klassen sein persönliche Wohlfühloase finden.